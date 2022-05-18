طرق منزلية بسيطة تساعدك على التخلص من الثآليل

الوكيل الإخباري - رغم كونها غير ضارة لكنها مُعْدية، وقد تتكاثر في جميع أنحاء الجسم، وتظهر الثآليل على جلد الإنسان نتيجة عدوى فيروسية وتطول فترة ظهورها، فقد تأخذ أشهراً طويلة حتى تختفي من جسم الإنسان.

اضافة اعلان



ومن المعروف أن أشهر العلاجات الطبية المستخدمة لإزالة الثآليل هي التجميد والجراحة والليزر والكي، إلا أن العديد من العلاجات الطبيعية، التي يمكن تحضيرها في المنزل أثبتت فاعلية كبيرة في إزالة هذا الثآليل، خاصة الحالات البسيطة منها، مع التأكيد على عدم استخدام هذه العلاجات في حال كانت المناطق المستهدفة في الوجه أو الأعضاء التناسلية.



وتعتمد العلاجات المنزلية على إزالة طبقات الجلد المصابة، من خلال استخدام الأحماض الطبيعية، بالإضافة للمواد المضادة للفيروسات.



وتالياً بعض الطرق التي أثبتت فاعلية في إزالة الثآليل:



زيت الخروع

يعتبر زيت الخروع فعالاً في مكافحة الثآليل، كونه يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات، ويمكن استخدامه كعلاج طبيعي للثآليل وقشرة الرأس وأمراض الجلد الأخرى، ويتم ذلك من خلال وضعه مباشرة على هذه الثآليل حتى سقوطها، وقد تستغرق العملية أسبوعين أو أكثر بقليل.



عكبر النحل

لعكبر النحل خصائص مضادة للفيروسات، كما أنه يعزز إنتاج خلايا الجلد، ويستخدم في علاج حب الشباب كذلك والجروح وفيروس الهربس البسيط، وقد تساعد كل هذه المزايا في التئام الجلد المصاب، ومكافحة فيروس الورم الحليمي البشري الذي يتسبب بالثآليل.

ويتم وضع العكبر على المنطقة المصابة مباشرة، ثم تتم تغطيتها بضماد وتركها طوال الليل.



خل التفاح

يساعد هذا الخل في التخلص من الثآليل كونه مادة حمضية تعمل بطريقة مشابهة لحمض الساليسيليك، الذي يعتبر علاجاً شائعاً للثآليل، حيث يعمل على تقشير الجلد وإزالة الثؤلول، إضافة لاحتوائه على مواد مضادة للميكروبات التي تحارب الفيروس المسبب للثآليل.

يتم خلط مقدارين من الخل مع مقدار واحد من الماء وتنقع كرات قطنية بداخله، ثم يتم وضعها على المنطقة المصابة وتغطيتها بضماد لمدة أربع ساعات، وتكرر هذه العملية لعدة أيام.



الإسبرين

يستخدم الإسبرين من خلال طحن حباته وخلطها بالماء، ثم دهن منطقة الثآليل بهذا المعجون وتغطيتها طوال الليل، ويعمل حمض الساليسليك الذي يعتبر أحد مكونات الإسبرين على التئام البثور، من خلال تقشير الجلد المصاب، وينتهي الثؤلول مع مرور الوقت.



الثوم

منذ القدم، تم اكتشاف أهمية الثوم في علاج الكثير من الأمراض الجلدية ومنها الثآليل، فقد أثبت الكثير من الدراسات أنه قادر على تخليصك منها بعد مرور أربعة أسابيع.

ويتم هرس فص واحد من الثوم، وخلطه جيداً مع الماء، ويتم وضع الخليط على الثؤلول مباشرة وتغطيته بضمادة، ويجب تكرار هذه العملية بشكل يومي حتى التخلص من الثؤلول، كما يمكن استخدام عصير الثوم أو فرك الثؤلول بحبة الثوم مباشرة.



فيتامين (C)

يحتوي فيتامين (سي) على خصائص تقوية المناعة، وهو ضروري لشفاء الجروح وصحة أنسجة الجلد. كما يرتبط استهلاك فيتامين (سي) عكسياً بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري المستمرة، ويمكن تجربته كعلاج موضعي للثآليل، من خلال سحق قرص فيتامين (سي)، ومزجه بالماء. ثم وضع المعجون على البثور وتغطيته بضمادة طوال الليل يومياً.



عشبة الهندباء

حسب الطب الصيني، تضم هذه العشبة خصائص مضادة للميكروبات ومفيدة في محاربة الثآليل، ويمكن وضع قطع الهندباء وعصرها حتى تخرج العصارة البيضاء اللزجة منها، ووضع هذه العصارة مباشرة على البثور بواقع مرة أو مرتين يومياً، ويجب الاستمرار بتكرار هذه العملية لمدة أسبوعين على الأقل.

زهرة الخليج