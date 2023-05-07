طرق هامة قد تجنبك النوبة القلبية المفاجئة

الوكيل الإخباري- في الآونة الأخيرة، انتشرت ظاهرة وفاة الشباب بشكل مفاجئ، جراء توقف عضلة القلب، وكان آخرهم الفنان الراحل مصطفى درويش، وقبله الراحل هيثم أحمد زكي



نستعرض في السطور التالية، كيفية الوقاية من الموت المفاجئ بسبب أمراض القلب.



أسباب توقف عضلة القلب

قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب في مصر ، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي محمود سعد، إن هناك عوامل متعددة تؤثر على القلب، مما يؤدي إلى توقف نبضاته، والموت فجأة، وهذه العوامل تتمثل فيما يلي:



- التدخين.



- التدخين السلبي، وهو أن الشخص لا يدخن، ولكنه يستنشق الدخان الناجم عن الآخرين.



- الحزن لفترات طويلة، لأنه يسبب ضعف في عضلة القلب.



- قلة النوم والإجهاد الشديد.



نصائح لتجنب توقف عضلة القلب

أوضح يعقوب، أن هناك عدة نصائح من الضروري الالتزام بها، للوقاية من توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وهذه النصائح تتمثل فيما يلي:



- تجنب التدخين.



- الابتعاد عن التدخين السلبي أي عدم الجلوس مع المدخنين.



- ممارسة الشباب للسباحة.



- ممارسة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم فوق الـ 40 عامًا، وممارسة رياضة المشي لمسافة 5 كيلو في اليوم الواحد، ومن الممكن تجزأتها على مدار اليوم.



- صعود الدرج بدلًا من ركوب الأسانسير.



- الحرص على تناول الخضروات الورقية.



- الحرص على تناول الأسماك واللحوم البيضاء.



- عدم تناول اللحوم الحمراء كل يوم.

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