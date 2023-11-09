طريقة بسيطة لاكتشاف الاصابة بالذبحة الصدرية

الوكيل الإخباري - كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أعراض الذبحة الصدرية وآلام الصدر.

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وأوضح موافي، خلال تقديمه لبرنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مكان الذبحة الصدرية قد يكون في أي منطقة بالصدر وأشهرها في المنتصف.



واستكمل موافي: "الذبحة الصدرية لا تستمر ساعات أو ثواني وإنما قد تصل لـ 15 دقيقة"، مشيرًا الى أنه يمكن اكتشافها من خلال إجراء بعض الاختبارات الطبية أو الإشاعات، مثل إيكو وأشعة شرايين وأشعة صبغة أو مقطعية.



ولفت موافي إلى أن هناك أعراض عامة للذبحة الصدرية، وتشمل ألم الصدر والشعور بالضيق الذي يصفه المريض بأنه يشبه الضغط أو العصر أو الحرقة أو الامتلاء، وقد يشعر المريض أيضًا بألم في الذراعين أو الرقبة، أو الفك، أو الكتف، أو الظهر.

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