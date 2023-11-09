ظهور خصلة شعر بيضاء- ماذا تدل؟

الوكيل الإخباري - قد يلاحظ بعض الأشخاص ظهور خصلة شعر بيضاء في فروة الرأس، ويشعرون بالقلق في سن مبكر، فماذا يدل ذلك؟

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أسباب ظهور خصلة شعر بيضاء

1- نقص فيتامينات

يمكن أن يؤدي نقص في فيتامين b6 وفيتامين B-12 أو فيتامين د، أو فيتامين E إلى ظهور خصلات بيضاء في الشعر.



وتبين أن سوء التغذية يؤثر على تصبغ الشعر، مما يعني أن لون الشعر يمكن أن يعود مرة أخرى مع تناول مكملات الفيتامينات.



2- عوامل وراثية

يرتبط ظهور خصلات شعر بيضاء لدى بعض الأشخاص في سن مبكر ببعض العوامل الوراثية المرتبطة بأقارب الدرجة الأولى أو حتى الأجداد.



3- مشكلات صحية

أمراض المناعة الذاتية قد تزيد من خطر ظهور بعض الخصلات البيضاء بالرأس، وقد تبين وجود صلة بين تشوهات الشعر وخلل الغدة الدرقية.

ويعد الشعر الأبيض شائعًا أيضًا لدى مرضى الثعلبة البقعية، وهي حالة جلدية مناعية ذاتية تسبب تساقط شعر فروة الرأس والوجه وأجزاء أخرى من الجسم، وعندما ينمو الشعر مرة أخرى، فإنه يميل إلى اللون الأبيض بسبب نقص الميلانين.



4- الضغط العصبي

قد تسبب ضغوطات الحياة اليومية والتوتر تحول لون الشعر إلى الأبيض قبل الأوان، لأن الخلايا المسؤولة عن لون الشعر يمكن أن تستنزف عندما يكون الجسم تحت الضغط.



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