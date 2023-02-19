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الأحد، 19-02-2023 04:30 م

عادات تسبب ارتفاع ضغط الدم

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الوكيل الإخباري-يمارس بعض الأشخاص عادات خاطئة عند تناول المشروبات، ما يتسبب في الإصابة بمشكلات جسمانية مع مرور الوقت، بما في ذلك خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لحسن الحظ يمكنك التوقف عن ممارسة تلك العادات اليومية بعد معرفتها.

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نستعرض في التقرير التالي، مجموعة من العادات اليومية التي قد تمارسها عند تناول المشروبات وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لموقع التغذية الصحية "Eat this".


عادات تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم


1-إضافة السكريات
يؤدي تناول المشروبات الغنية بالسكريات بما في ذلك مشروبات العصائر المحلاة، إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، نتيجة لزيادة ضغط الدم الشرياني، ومعظم العصائر المحلاة أو المضاف إليها نسبة عالية من السكر تحفز إنتاج الكولسترول الضار في الجسم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب.


2-المشروبات الغازية
يعتمد بعض الأشخاص على تناول المشروبات الغازية يوميًا، نظرًا لأن تلك المشروبات تحتوي على سكريات مرتفعة، ما يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لذا يوصي الأطباء بتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الصودا والسكريات، لارتباطها بزيادة خطر الإصابة بالأمراض القلبية.


3-مشروبات الطاقة
يعتبر تناول مشروبات الطاقة عادًة لدى بعض الأشخاص، إلا أن تناول مشروبات الطاقة بانتظام قد يكون أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم، نتيجة لاحتوائها على الكافيين الذي يعد أحد العوامل الغذائية في الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لذا تناول أحد مشروبات الطاقة يوميًا يزيد من مستويات ضغط الدم بخلاف تناول مشروب واحد من حينٍ لآخر.

 

4-تجنب الحليب
يلاحظ خبراء التغذية، أن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ينخفض عند تناول منتجات الألبان، بما في ذلك الحليب، لذا يوصي الخبراء بتناول من حصتين إلى 3 حصص من منتجات الألبان يوميًا، في دراسة نشرت في 22 يونيو في "Nutrients"، وجد أيضًا أن تناول منتجات الألبان قليلة الدسم بشكل منتظم كان مرتبطًا بانخفاض معدل الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى كلٍ من الرجال والنساء.

 

الكونسلتو الطبي 

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