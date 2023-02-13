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الإثنين، 13-02-2023 03:38 م

متى يؤدي تناول الفشار إلى ارتفاع سكر الدم؟

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الوكيل الإخباري- يعد الفشار وجبة خفيفة في الأنظمة الصحية، لارتفاع قيمته الغذائية واحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن، فضلًا عن السعرات الحرارية المنخفضة، العناصر التي يتضمنها الفشار تجعله وجبة صحية لأصحاب الأمراض المزمنة بما في ذلك مرضى السكري، فهل الفشار آمن تمامًا لهؤلاء المرضى أم له أضرار؟


نستعرض في التقرير التالي، أضرار الفشار لمرضى السكري، وفقًا لمواقع "Medical news today" و"WebMD" و"Health eating.SFGate".

القيمة الغذائية في الفشار
يوفر تناول الفشار العناصر الغذائية الضرورية للجسم، فيمّا يلي:

-حمض الفوليك.

-فيتامين E.

-فيتامين ب 6.

-فيتامين أ.

-فيتامين ك.

فيمّا تحتوي 3 أكواب من الفشار على العناصر التالية:

-السعرات الحرارية: 93 سعرًا حراريًا.

-الكربوهيدرات: 18.6 جرامًا.

-البروتين: 3 جرامات.

-الألياف الغذائية: 3.6 جرامات.

-الدهون: 1.1 جرام.

-السكريات: 0.2 جرام.


فوائد الفشار لمرضى السكري

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تبلغ نسبة المؤشر الجلايسيمي GI في الفشار 55%، تعد هذه النسبة منخفضة في المأكولات، يعتبر المؤشر الجلايسيمي هو النسبة التي يقاس بها ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، فكلما ارتفع مستوى المؤشر الجلايسيمي في الأغذية كلما ارتفع مستوى سكر الدم.

يعالج الجهاز الهضمي الأطعمة التي تحتوي على نسبة أعلى من GI بسرعة، ما يؤدي إلى امتصاص سريع للسكر في مجرى الدم، تنتج هذه الأطعمة ارتفاعات كبيرة في مستويات السكر في الدم، في مرضى السكري، لا يستطيع الجسم تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي، لذا يمكن أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع السكر في الدم.

يمتص الجسم الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من GI بمعدل أبطأ، بالتالي فإن الزيادات التي تسببها في نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين تكون تدريجية.

توفر الأنظمة الغذائية ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض فوائد صحية، بما في ذلك مستويات الجلوكوز لأولئك المصابين بداء السكري من النوع الأول أو النوع الثاني، كما أنها تحمي من السمنة، لأن الامتصاص البطيء يساعد في التحكم في الشهية ويزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول، لذا يعتبر الفشار غذاء مثالي بين الوجبات لمرضى السكري.

أضرار الفشار لمرضى السكري


يمكن أن يكون الفشار سلاح ذوحدين، عند إضافة الملح أو إضافة السكر لإعداد الفشار المملح أو الفشار بالكراميل، فإن هذه الوجبة المثالية تتحول إلى وجبة كارثية، بسبب ارتفاع مستوى المؤشر الجلايسيمي بسبب الإضافات، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سكر الدم؛ بالتالي زيادة خطر الإصابة بمضاعفات السكري.

الكمية المناسبة من الفشار لمرضى السكري
على مرضى السكري تناول ما يزن 100 جرام من الفشار يوميًا، هو ما يعادل كيس واحد من الفشار، غير المضاف إليه ملح أو سكر.


نصائح لمرضى السكري لتجنب أضرار الفشار
يوصي الأطباء بالتالي:

-تجنب الإفراط في تناول الفشار، يجب الحصول على الكميات الطبيعية اليومية.

-تجنب وضع إضافات على الفشار مثل الملح أو السكر.

 

الكونسلتو الطبي

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