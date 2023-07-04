عرضان يستدعيان زيارة الطبيب .. ينذران بمرض جلدي

الوكيل الإخباري- يحدث تقشر الجلد عندما يتخلص الجسم من الطبقة الخارجية من الجلد التي تسمى البشرة، وبالرغم من أنها طبقة نحيفة، إلا أنها تلعب دورًا مهمًا في حماية الجسم من البكتيريا والجراثيم.

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عملية التقشير هي طريقة البشرة في التعافي والشفاء من بعض أنواع الضرر، وقد يكون الضرر ناجمًا عن عدة عوامل مختلفة، سواء كانت عوامل بيئية مثل حروق الشمس، أو أمراض جلدية أو حساسية أو الإصابة بعدوى أو أمراض وأدوية معينة، مثل علاجات السرطان وحب الشباب والشيخوخة.



وتساعد عملية تقشر الجلد في صنع خلايا جلد جديدة لتحل محل آلاف الخلايا التي تموت كل يوم.



نستعرض في السطور التالية الأسباب المختلفة لحدوث عملية تقشر الجلد، والحالات التي يجب فيها استشارة الطبيب، وفقًا لما نشره موقع " Cleveland clinic".



أسباب حدوث تقشير الجلد



يمكن أن تحدث عملية تقشير الجلد لأسباب مختلفة، ومنها:

1- تلف الجلد

• الحروق.

• تهيج الجلد نتيجة الاحتكاك.

• حروق الشمس.



2- الأمراض الوراثية أو الالتهابية

• مرض كاواساكي.

• متلازمة تقشير الجلد.



3- أمراض معدية

•عدوى المكورات العقدية من المجموعة، أ مثل الحمى القرمزية.

• التهابات العنقوديات، مثل القوباء.

• متلازمة الصدمة السامة.



4- الأمراض الجلدية

• ردود الفعل التحسسية، بما في ذلك التهاب الجلد التماسي والطفح الجلدي ومتلازمة ستيفنز جونسون.

• قدم الرياضي، "سعفة القدم"، و"حكة اللعب".

• بشرة جافة.

• احتباس السوائل والتورم "وذمة".

• التهاب الجلد الدهني.

• الأمراض الجلدية، مثل الأكزيما والصدفية والصدفية الحمراء.



5- العلاجات

• علاجات حب الشباب.

• علاجات مكافحة الشيخوخة، مثل كريمات الريتينول والتقشير الكيميائي.

• علاجات السرطان، مثل العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي.

• بعض الأدوية والفيتامينات والمكملات العشبية.

يجب على الشخص المصاب بتقشر الجلد استشارة الطبيب إذا:

- حدث له تقشر في الجلد دون وجود أسباب أو مبررات سابقة.

- ظهرت على الشخص علامات للعدوى، مثل الحمى أو القشعريرة.



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