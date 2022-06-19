علاج القمل بالأعشاب والزيوت الطبيعية

الوكيل الإخباري - إن الإصابة بالقمل مشكلة ليست عادية بل قد تكون بمثابة كابوس، وخاصة عند الاستمرار بالحكة في كل وقت مما يسبب تقرحات في الرأس وحرجاً أمام الآخرين.

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وفي سبيل التخلص من ذلك يلجأ الكثيرون إلى الشامبو والمنتجات الطبية المكونة من مواد كيماوية قد تضر دون أن تفيد بشيء، وهنا من الضروري الاعتماد على منتجات الطبيعة من أعشاب وزيوت كونها فعالة جداً للقضاء على القمل، وهذا ما سنناقشه في هذا المقال.

علاج القمل بالأعشاب



إن استخدام بعض الأعشاب الطبيعية المساعدة بالتخلص من القمل أفضل من العلاجات الكيمائية التي قد تؤدي إلى إتلاف الشعر، ومن هذه الأعشاب:

- خل التفاح

- جل الصبار

- عصير وقشر الليمون

- الثوم

علاج القمل بالزيوت الطبيعية:



إن اللجوء إلى الزيوت الطبيعية يعد خياراً جيداً للتخلص من القمل، كونها من العناصر المفيدة في ذلك بفضل مكوناتها، ومن أبرز هذه الزيوت:



1- زيت النيم :



يمكن الحصول على هذا الزيت عبر مزج 6 قطرات من زيت النيم النقي مع عدد من قطرات زيت جوز الهند ومزجهما جيداً.

وبعدها دلّك فروة الرأس بهما واتركه لمدة ساعة.

ثم اشطف الرأس بالشامبو والماء.

كرّر هذه العملية مرتين في الأسبوع لمدة شهر للتخلص من القمل بشكل نهائي.



2- زيت شجرة الشاي :



تقترح مديرة الطب المساعد في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي الأميركي دانييل فيشر (Danielle Fisher) تجربة زيت شجرة الشاي كواحد من العلاجات المنزلية للقمل لأنه يحتوي على خصائص مطهرة قوية.

كما وجد بعض الخبراء أن نسبة 1% من زيت شجرة الشاي قادرة على قتل 100 % من قمل الرأس في غضون 30 دقيقة.



ويوصي الخبراء باستخدام زيت شجرة الشاي مرتين أو ثلاثة في الأسبوع بوضعه على الرأس لمدة نصف ساعة ثم اغسل الشعر جيداً.

ويحذر المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية الأميركي من أن بعض الأشخاص قد يصابون بطفح جلدي أو تهيج في أجزاء الجسم بسبب استخدام زيت شجرة الشاي لذلك يجب استخدامه بحذر.



3- زيت جوز الهند :



زيت جوز الهند واحد من العلاجات المنزلية للقمل فهو يخنق القمل وخاصة البالغ، ويتطلب استخدامه:



شطف الشعر بالماء الساخن وتركه حتى يجف.

يجب أن يكون زيت جوز الهند بدرجة حرارة الغرفة أو أعلى بقليل بحيث يكون في شكل سائل ليسهل نشره في جميع أنحاء الشعر.

عليك تدليك الشعر بزيت جوز الهند بكثافة ثم وضع المنشفة على الرأس لمدة ثماني ساعات (أو أكثر) حتى يختنق القمل.

ولابد من الإشارة إلى أن فعالية زيت جوز الهند تكون أكبر في حال مزجه مع زيت شجرة الشاي.



زيت الزيتون :



إن القمل يختنق ويموت عندما يسد فتحات التنفس الخاصة به وهذا ما يفعله زيت الزيتون ذي الفوائد الكثيرة. وعند استخدامه يجب:

تدليك الرأس به.

تغطية الرأس بالمنشفة وتركه طوال الليل.

اغسل الشعر واشطفه بالماء.

ومن الضروري تكرار العلاج حتى تتم إزالة القمل بنجاح ويمكن أن يستمر هذا لأيام أو أسابيع.

بابونج