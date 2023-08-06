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الأحد، 06-08-2023 09:36 ص

علاج فعال لالتهاب الحلق

علاج-التهاب-الحلق


الوكيل الإخباري- سكر نبات، أو السكر الصخري، ويسمى باللغة الإنجليزية "Rock Candy"، هو عبارة عن حلوى صلبة تُصنع عن طريق تبريد شراب السكر الذي يتحول إلى شكل بلورات كبيرة، يتم تقديمه أحياناً حول عصا أو قطعة من الخيط.

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يمكن صنع سكر نبات من أنواع مختلفة من السكر، بما في ذلك السكر الحبيبي الأبيض وقصب السكر والسكر البني.


ينتشر سكر نبات في العديد من الدول العربية، من بينها مصر؛ إذ يتم تناوله على شكل حلوى، خصوصاً من طرف الأطفال.


فيما يعرف بكثرة في دول آسيا؛ إذ يتم استخدامه لتحلية الشاي والقهوة والحلويات وحتى في الأطباق المالحة.


غالباً ما يكون طعم سكر نبات أقل حلاوة من سكر المائدة الأبيض، في حال استعمال نفس الكمية منه؛ مما يجعله مُحلياً مثالياً ومعتدلاً للعديد من المشروبات والأطباق.


وبالرغم من اعتقاد بعض الأشخاص أن سكر نبات صحي أكثر من السكر العادي، في ما يخص نسبة الحلاوة، إلا أنه لا توجد أي أبحاث علمية تثبت ذلك، في حين أن له فوائد أخرى، لنتعرف عليها:


تحتوي الملعقة الواحدة من سكر نبات، والتي تعادل 4 جرامات، على 25 سعرة حرارية، و 6.5 جرام من الكربوهيدرات البسيطة؛ لذلك فهو قادر على شحن الجسم بالطاقة بشكل سريع.


وتتم هذه العملية من خلال التكسير السريع للجلوكوز بعد استهلاك هذا النوع من السكر، مما يتسبب في حدوث طفرات سريعة وهبوط في مستويات السكر في الدم.


وبعد ذلك تحصل خلايا الجسم وأنسجته وأعضاؤه على الطاقة، التي تأخذها من هذه الكربوهيدرات البسيطة.


علاج التهاب الحلق
إذا كنت تعاني من نزلة برد حادة، أو أي مرض آخر، أدى إلى التهاب حلقك، يمكنك الاستعانة بسكر نبات، الذي يلعب دوراً في علاجه.


إذ يكفي فقط أخذ حبة من سكر نبات، ثم وضعها تحت اللسان ومصّها، إلى أن تذوب تماماً، لتساعد في تخفيف التهاب الحلق، الذي تساعد جزيئات السكر المرّ على شفائه.


ومن أجل الحصول على نتائج أكثر فعالية، يمكن تناول هذا النوع من السكر الصخري مع الفلفل الحار.

 

عربي بوست


 




 

 


 

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