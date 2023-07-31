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الإثنين، 31-07-2023 04:14 م

لمرضى النقرس .. 4 مكملات غذائية قد تساعد على العلاج

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الوكيل الإخباري- يمكن لمرضى النقرس التغلب على الأعراض التي يعانون منها، مثل الألم والتورم، عن طريق تناول بعض المكملات الغذائية، بشرط مراجعة الطبيب المعالج، لمعرفة الجرعة الآمنة منها.

نستعرض في التقرير التالي، أفضل المكملات الغذائية لمرضى النقرس، وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل وموقع "Healthline".

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مكملات غذائية لعلاج النقرس


1- أحماض أوميجا 3
تمثل أحماض أوميجا 3 أهمية كبيرة لمرضى النقرس، ويرجع السبب إلى قدرتها الفعالة على تخفيف التهاب المفاصل، بفضل خصائصها المضادة للالتهابات.


2- حمض الفوليك
يُعتقد أن حمض الفوليك يساهم في خفض الهوموسيستين، وهو حمض أميني عادةً ما يكون مرتفعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة حمض البوليك -المسبب للنقرس- في الدم.


3- فيتامين سي
لا يساعد فيتامين سي على تقوية الجهاز المناعي فقط، بل يساهم أيضًا في خفض مستويات حمض اليوريك لدى الأشخاص المصابين بالنقرس، بحسب بعض الدراسات.


وفي دراسة أجريت عام 2009، وجد الباحثون أن الرجال الذين يتناولون المصادر الطبيعية لفيتامين سي أو مكملاته الغذائية بشكل منتظم أقل عرضة للإصابة بالنقرس.


4- حمض جاما لينولينيك
من أحماض أوميجا 6، يتمتع بتأثيرات إيجابية على الأشخاص المصابين بالنقرس، حيث يساعد على تقليل التهاب المفاصل لديهم بشكل ملحوظ.


مكملات غذائية أخرى مفيدة لمرضى النقرس
- فيتامين أ.
- فيتامين هـ.
- فيتامين ب.
- الكالسيوم.
- الزنك.
- السيلينيوم.

-المغنيسيوم.

 

الكونسلتو الطبي

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