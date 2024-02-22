الخميس 22-02-2024
الوكيل الاخباري
 

مالية الأعيان تقر الموازنة العامة كما وردت من النواب

الأردن يسيّر طائرة مساعدات طبية إلى غزة

القسام تعلن استهداف قوة للاحتلال بخان يونس

استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية غدا

خطوط بروكسل الجوية تستأنف رحلاتها لإسرائيل في آذار

الصناعة والتجارة تعلن أبرز ملامح وثيقة السياسة الصناعية

وظائف شاغرة لأعضاء هيئة تدريس - تفاصيل

إيران: إسرائيل انتهكت بشكل جسيم القانون الدولي

بيان صادر عن السفارة الأردنية في مصر

الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة

الخميس، 22-02-2024 01:12 م

علاج لتساقط الشعر يساعد في الوقاية من أمراض القلب

f9dc36bee4ddb20ed92bb30a5b96218e6


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة جديدة من جامعة "إلينوي أوربانا شامبين" الأمريكية، أن عقار فيناسترايد، الذي يستخدمه الرجال لعلاج الصلع وتضخم البروستاتا، قد يساعد أيضاً في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتقليل المخاطر الإجمالية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وخلال الدراسة التي نشرت في مجلة “أبحاث الدهون”، قام فريق من الباحثين بتحليل البيانات المتعلقة بالرجال المشاركين في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية بين عامي 2009 و 2016. وأظهرت النتائج وجود ارتباطات كبيرة بين استخدام فيناسترايد وانخفاض مستويات الكوليسترول في الدم.  

وعلّق مؤلف الدراسة الرئيسي، الدكتور جاوي أمنجوال على النتائج قائلاً: "تبين بأن الرجال الذين تناولوا فيناسترايد، كانت لديهم مستويات كوليسترول أقل من الرجال الذين لم يتناولوا الدواء".

اضافة اعلان

 

ودفعت هذه النتائج، الباحثين إلى تجربة تأثير فيناسترايد على مجموعة من الفئران المعرضة وراثياً لتصلب الشرايين، حيث اختبروا 4 مستويات من العقار.

واستهلكت القوارض الدواء، إلى جانب نظام غذائي غني بالدهون والكوليسترول، لمدة 12 أسبوعاً، وتبين أن الفئران التي أعطيت جرعة عالية من فيناسترايد، أظهرت انخفاض مستويات الكوليسترول في بلازما الدم والشرايين، إضافة إلى عدد أقل من الدهون والالتهابات في الكبد. 

ويأمل الفريق أن تتمكن التجارب السريرية البشرية في يوم من الأيام من تأكيد إمكانية استخدام فيناسترايد ضد أمراض القلب والأوعية الدموية .

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اطعمة - الحلويات والمعجنات

كيف تكون الحلوى جزءاً من النظام الغذائي الصحي؟

2024221121559373RC

هل يمكن بناء وجبة صحية دون خضروات؟

1202218134651242621364

فوائد علاجية لحبة البركة ترتبط بخفض الالتهاب

كيف-يخفض-البوتاسيوم-ضغط-الدم-1649489610279_large

زيادة البوتاسيوم تقلل ضغط الدم

main_image65d5b6830eaa4

طبيعة الأورام الحليمية وطرق العلاج

أضرار-الفيتامينات-على-الكلى

أضرار الفيتامينات على الكلى.. احذرها

أخبار متعلقة
1456776724

حقن تكبير العضلات خطر على كهرباء القلب

4650ac11-6832-435c-9819-b05614a3c7b5

غسول الفم يحمي من السكري

main_image65cc73e9d4c37

فيتامين 'ب3' يقلل مخاطر الكبد الدهني غير الكحولي

20240212104507777

أعراض الأزمة القلبية لدى المرأة تختلف عن الرجل

528423

النشاط البدني لا يحمي القلب من آثار المشروبات السكرية

6329858e4c59b7423a388c1b

هل الشاي يرفع ضغط الدم؟