الأحد 20-03-2022
الوكيل الاخباري

اتفاقية لتشغيل مكتبة الطفل المتنقلة

اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة تعقد اجتماعها الثاني

القوات المسلحة تودع بعثة العمرة العسكرية 17

الكويت: القطاع المصرفي بعد الجائحة أقوى وأفضل وأكثر مرونة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة السلايطة

قريباً.. إنشاء متحف أثري في الرمثا

التربية : تأخير دوام بعض المدارس الأربعاء

فرنسا تجمّد أصول البنك المركزي الروسي بقيمة 22 مليار يورو

الملك يوجه بصرف 100 دينار للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهريَّة

توصية نيابية للحكومة بإلغاء ضريبة المبيعات على سلع أساسية غير مُعفاة

عاجل

الملك يوجه بصرف 100 دينار للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهريَّة

الأحد، 20-03-2022 04:03 م

علاج نقص المغنيسيوم بالفواكة

article1


الوكيل الإخباري - يعدُّ المغنيسيوم من المعادن الهامة لصحة الجسم، حيث يساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية وقوة العظام واستقرار ضربات القلب.
ويتسبب نقص المغنيسيوم في العديد من الأعراض والمشاكل الصحية، مثل فقدان الشهية، والغثيان، والتقيؤ والإعياء والضعف.

اضافة اعلان

 

علاج نقص المغنيسيوم بالفواكه


يمكنكِ تناول الفواكة التالية بالحصص اللازمة يومياً لعلاج نقص المغنيسيوم في الجسم:
1-بذور اليقطين: الحبات: حجم الحصة 1 أوقية أي ما يعادل 168 ملغ.
2-الأفوكادو: مكعبات: حجم التقديم 1 كوب يعادل 44 ملغ.
2- الموز: حجم الحصة: ثمرة في المتوسط تعادل 32 ملغ.
4- التفاح: حجم الحصة: ثمرة متوسطة تعادل 9 ملغ.

 

 

سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WsnDt

الطريقة الصحيحة لقياس الوزن

كي يؤتي الدواء مفعوله على أكمل وجه، يجب تعاطيه في الوقت المناسب -(د ب ا)

الروماتيزم والحوامل.. هل يجب التوقف عن تناول الأدوية؟

download

في اليوم العالمي للسعادة.. أطعمة تحسن الحالة المزاجية

900_900_20000767

عوامل خطر الإصابة بجلطة الرئة بعد الولادة القيصرية

tbl_articles_article_32049_355c02b5f03-67ae-4d47-ad38-e1b7f65e81cf

اضرار السكر على العضلات

202232010121388FF

الكفيف قد يستعمل خلايا بصرية في الدماغ عند الحركة

أخبار متعلقة
e8693c07c2

متى تكون زيادة نبض الحامل مقلقة؟

2022382319520FW

طرق التعامل مع خفقان القلب أثناء الاستلقاء للنوم

60cd47e3-15a9-4090-b5a2-52b36c86fead

الشعور بالدوار بعد الوقوف.. السبب والعلاج