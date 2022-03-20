علاج نقص المغنيسيوم بالفواكة

الوكيل الإخباري - يعدُّ المغنيسيوم من المعادن الهامة لصحة الجسم، حيث يساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية وقوة العظام واستقرار ضربات القلب.

ويتسبب نقص المغنيسيوم في العديد من الأعراض والمشاكل الصحية، مثل فقدان الشهية، والغثيان، والتقيؤ والإعياء والضعف.

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علاج نقص المغنيسيوم بالفواكه



يمكنكِ تناول الفواكة التالية بالحصص اللازمة يومياً لعلاج نقص المغنيسيوم في الجسم:

1-بذور اليقطين: الحبات: حجم الحصة 1 أوقية أي ما يعادل 168 ملغ.

2-الأفوكادو: مكعبات: حجم التقديم 1 كوب يعادل 44 ملغ.

2- الموز: حجم الحصة: ثمرة في المتوسط تعادل 32 ملغ.

4- التفاح: حجم الحصة: ثمرة متوسطة تعادل 9 ملغ.

سيدتي