الوكيل الإخباري - يتم الاحتفال بشهر التوعية بالصداع النصفي في يونيو، بهدف تعريف الأشخاص بمخاطر هذه الحالة الصحية وعلامات التحذير التي يجب الانتباه إليها.



وخلال هذا الشهر، يعمل المجتمع الطبي على تشجيع من يعانون من الصداع النصفي أو الصداع المزمن على استشارة أخصائي طبي من أجل التشخيص والعلاج المناسبين، وتوعية الأفراد الذين يعانون من اضطرابات الصداع حول العلاجات المختلفة المتاحة.

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الصداع النصفي عبارة عن ألم أو إحساس نابض يقتصر على أحد جانبي الرأس يستمر لساعات أو أيام، ويصاحبه في بعض الحالات غثيان وقيء وحساسية مفرطة للضوء والصوت.



ويعد الصداع النصفي ثاني أكثر الحالات إعاقة في جميع أنحاء العالم، وهناك أكثر من 40 مليون أمريكي (12٪ من سكان الولايات المتحدة) يعانون من الصداع النصفي.

علامات الصداع النصفي الأكثر خطورة





1- صداع جانبي مغلق

من العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن الصداع قد يكون أكثر خطورة من الصداع النصفي إذا كان الصداع مغلقًا من الجانب، ما يعني أن جانب الرأس الذي يحدث فيه الصداع لا يتغير.

2- واجهت بداية مفاجئة

علامة التحذير الثانية هي بداية مفاجئة للصداع النصفي على عكس البداية التدريجية للألم، وقد يشير هذا إلى شيء أكثر خطورة مثل تمزق تمدد الأوعية الدموية.



3- لديك نوع جديد من الصداع

غالبا هذا النوع الجديد من الصداع يكون بعد سن الخمسين، وقد يكون صداع صباحي يرافقه تاريخ من الإصابة بالسرطان أو إيجابية فيروس نقص المناعة البشرية والتغيرات في الفحص العصبي.



4- تعاني من هذه التشوهات

إذا كان هناك شذوذ في الفحص العصبي، على سبيل المثال تدلي في الوجه أو نوبة أو تغير في الحالة العقلية أو ضعف أو تنميل في جانب من الجسم، يجب فحص المريض للتأكد من عدم وجود شيء يثير القلق.

5- صداع يستدعي الطوارئ

إذا حدث الصداع مع ممارسة الرياضة يجب أن يكون هناك مزيد من التحقيق، أو إذا كان الصداع 10/10 وهو الحد الأقصى في شدته في غضون ثوان يجب على الشخص طلب رعاية الطوارئ.

علامات مخادعة للصداع النصفي





1- الارتباك أو ضباب الدماغ أو فقدان الكلام

2- الدوخة أو الشعور بالارتباك

3- إعياء

4- خدر أو حساسية

5- القلق والاكتئاب

6- ضيق في الجهاز الهضمي وغثيان

7- احتقان بالأنف





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