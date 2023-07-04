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الثلاثاء، 04-07-2023 05:04 م

8 علامات غير عادية لـ سرطان الكبد

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الوكيل الإخباري- الكبد من أعضاء الجسم المهمة، ويقع في الجزء العلوي الأيمن من المعدة، قد لا تظهر أعراض سرطان الكبد دائمًا أو قد تكون العلامات التحذيرية غامضة جدًا بحيث يتعذر تحديدها على أنها أعراض السرطان.

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و يعتمد مستوى خطورته على حجم الخلايا السرطانية، وفقًا لما ورد في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.


غالبًا ما ترتبط الأعراض بالجهاز الهضمي، بما في ذلك الغثيان والقيء والبراز الشاحب والبول الداكن والشعور بالامتلاء بعد تناول كمية صغيرة فقط من الطعام.


لكن قد يلاحظ بعض المرضى عدد من العلامات غير العادية وتشمل:


- وجود تورم في الجانب الأيمن العلوي من البطن.
- بطن منتفخ للغاية دون تناول الطعام.
- ألم الكتف الأيمن.
- فقدان الوزن غير المقصود.
فقدان الشهية.
- التعب
الحمى.

الشعور بالتوعك.
تحول لون الجلد إلى الاصفرار.


- من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة:
يزداد الخطر إذا كنت مصابًا بمرض السكري أو التهاب الكبد، وكذلك لدى الذكور وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا يكونون أكثر عرضة للإصابة.

كما يعد التاريخ العائلي للإصابة بالسرطان أحد عوامل الخطر أيضًا.

 

مصراوي


 




 

 


 

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