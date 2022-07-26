علامات لا تتجاهلها لأن حرقة المعدة عارض منذر لخطر الإصابة بمرض قاتل

الوكيل الإخباري - تعرف حرقة المعدة، أو عسر الهضم الحمضي، بأنها إحساس بالحرقان وسط الصدر أو أعلى وسط البطن، وهي حالة مزعجة لدرجة أنها قد تعطل سير الحياة اليومية.

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ورغم أن الحالة قد تكون ناتجة عن ارتجاع حمض المعدة، إلا أن الأمر قد يصبح أكثر جدية، حيث تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض قاتل يصعب اكتشافه.



وفي حين أن نوبات حرقة المعدة لا تثير القلق عادة، إلا أنه لا ينبغي تجاهلها إذا كانت متكررة، فهي ليست قابلة للعلاج فحسب، بل يمكن أن تقينا من العواقب الوخيمة.





ووجدت دراسة أجريت على نصف مليون شخص بالغ أن الذين يعانون من حرقة المعدة أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء أو الحنجرة في حياتهم بأكثر من الضعف.





علامات لا يجب أن تتجاهلها

- حرقة من المعدة

- مشاكل في البلع

- الشعور بالمرض

- عسر الهضم

- التجشؤ كثيرا

وتشمل القائمة الموسعة من الأعراض المحتملة:

- سعال أجش لا يتحسن

- فقدان الشهية أو فقدان الوزن

- الشعور بالتعب

- ألم في الصدر

روسيا اليوم