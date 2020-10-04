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الأحد، 04-10-2020 10:51 ص

علامات واضحة تؤكد نقص الكالسيوم في جسمك

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الوكيل الاخباري - يعتبر الكالسيوم من أهم المعادن التي يحتاجها جسم الإنسان، لذلك فإن النقص في هذا العنصر قد يسبّب مشاكل صحية كثيرة في مقدمّها هشاشة العظام وتسوّس الأسنان والكساح وبعض الأمراض الخطرة الأخرى، لذا تنبّهوا من هذه الأعراض لأنها تفيد بوجود نقص في الكالسيوم.

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- تشنّج العضلات:

يلعب الكالسيوم دوراً رئيسياً في حركات العضلات ونموها، فعندما ينقص معدله، يضعف تلقائياً الأداء الطبيعي للعضلات ويمكن ملاحظة هذا الاضطراب على شكل تشنّج عضلي أو ارتعاش أو ألم تحت الفخذين والذراعين.


- اضطراب دقّات القلب:

عندما تكون مستويات الكالسيوم منخفضة، لا تعمل عضلات القلب بشكل سليم، لذلك فإن تقلّص عضلات القلب لا يتناسب مع دقّاته، ما يؤدي إلى عدم انتظامها في الجسم.

- ضعف الأسنان:

نقص الكالسيوم يتسبّب بمشاكل كبيرة للأسنان، فهو يُضعفها لأن الحسم يميل إلى سحب الكالسيوم من الأسنان، ما يجعلها عرضة للتسوّس ويتسبب أيضاً في ضعف الجذور وتهيّج اللثة.


- ضعف الأظافر:

يُعد تقصّف الأظافر أحد المشاكل الأكثر شيوعاً والتي تظهر بسبب نقص الكالسيوم، فإذا كانت أظافرك تتكسّر بسهولة، أو تكون عرضة للتشقق، أو لا تنمو بشكل صحيح، فقد يعني هذا أنك تفتقرين إلى الكالسيوم.


- الشعور بالإرهاق والتعب:

يؤثر عدم كفاية الكالسيوم في الجسم في الصحة العقلية والجسدية، فالأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم هم أكثر عرضةً للشعور بالتعب والإرهاق.

 

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