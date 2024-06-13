علامة على اللسان تحذر من تناول القهوة

الوكيل الإخباري- يعتبر تناول كوب من القهوة يوميًا عادةً بالنسبة للكثيرين، لكن أحد الأطباء حذر من أن أعراضاً مفاجئة قد تدل على ضرورة وقف شرب القهوة نهائيًا.

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وأوضح طبيب مختص بالطب الصيني يدعى أنيس خلف، لمتابعيه البالغ عددهم 457 ألفًا على "تيك توك": "يمكنك الذهاب إلى المرآة وإجراء اختبار صغير، فإذا كان هناك الكثير من الشقوق في اللسان وكذلك طبقة صفراء سميكة، ربما لا ينبغي عليك شرب القهوة".







ويزعم خلف أن هذا يرجع في كثير من الأحيان إلى "خلل محتمل في الجسم"، وقد يؤدي تناول الكافيين إلى تفاقمه.



وعلى الرغم من أنه لم يقدم الكثير من التفاصيل حول السبب، إلا أنه أشار إلى أن الخلل يُعرف في الطب الصيني بـ "نقص الين" الذي يؤدي إلى استنزاف الدم داخل الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، وزيادة القلق، وجفاف الفم والحلق.



وأوضح الدكتور لورانس كننغهام، الطبيب العام في دليل الرعاية في المملكة المتحدة، أن "نقص الين" يدل على خلل في التوازن الجسدي، حيث يتم استنفاد "الجوانب المغذية"، مما يؤدي إلى الأرق واضطراب القلب وغيرها من الأعراض غير المريحة، وفقًا لما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.



خلل في الجهاز الهضمي

أما فيما يتعلق بالطبقة الصفراء السميكة، فقال: "من خلال تجربتي، تشير الطبقة الصفراء السميكة على اللسان بشكل عام إلى خلل في الجهاز الهضمي في الجسم، وليس إلى نفور محدد من القهوة. ويمكن أن تعزى إلى مجموعة من العوامل، مثل سوء نظافة الفم أو الجفاف أو وجود البكتيريا والخميرة.



وفي حين أن القهوة نفسها ليست عادةً السبب المباشر، إلا أنها قد تسهم في تفاقم الظروف التي تؤدي إلى تكوين هذه الطبقة.



كما أضاف: "القهوة حمضية ويمكن أن تغير التوازن الهيدروجيني داخل الفم، مما قد يساهم في تكاثر البكتيريا والخميرة، ويؤدي إلى تشكّل طبقة صفراء".



علامات أخرى

كما أن هناك العديد من العلامات الأخرى التي تشير إلى أن شرب القهوة يؤثر سلبًا على جسمك، حيث يعد ألم المعدة والارتجاع الحمضي من بين الأعراض الأكثر شيوعًا، حيث من المعروف أن القهوة تزيد من إنتاج حمض المعدة.



وتابع كننغهام: "كما أن الصداع المتكرر أو الصداع النصفي يمكن أن يرتبط في بعض الأحيان بالإفراط في تناول القهوة، خاصةً إذا كان الشخص يستهلك كميات كبيرة على مدار اليوم".



ويحذر الأطباء من الإفراط في تناول الكافيين بصورة متكررة، وخاصة القهوة، لأنه قد يتسبب في مشاكل صحية.



