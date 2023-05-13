لخفض الكوليسترول .. احرص على تناول هذه الفواكه الصيفية !

الوكيل الإخباري- يشتهر فصل الصيف بمجموعة متنوعة من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، تلعب بعضها دورًا كبيرًا في تعزيز صحة القلب، عن طريق خفض الكوليسترول الضار بالدم.



نستعرض في التقرير التالي، أبرز الفواكه الصيفية التي تساعد على خفض الكوليسترول بالدم، وفقًا لموقع "Healthshots"





فواكة صيفية لخفض الكوليسترول

اضافة اعلان



1- التفاح

يساعد التفاح على خفض الكوليسترول الضار بالدم بفعالية كبيرة، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان في الماء.



وينصح خبراء التغذية بتناول التفاح دون تقشيره، لأن القشرة الخارجية تتميز بمحتواها العالي من البوليفينول، وهي مادة مضادة للأكسدة تساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.



2- الكمثري

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الكمثري تحد من خطر الإصابة بانسداد وتصلب الشرايين، بفضل قدرتها الكبيرة على تقليل امتصاص الكوليسترول بالجسم من الأطعمة الدسمة.





3- الموز

مصدر غني بمعدن البوتاسيوم، الذي يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب وتنظيم ضرباته وضبط ضغط الدم وخفض الكوليسترول الضار ومنع احتباس السوائل بالجسم.



4- الأفوكادو

ينخفض الكوليسترول الضار بالدم عند الانتظام في تناول الأفوكادو، لاحتوائه على حمض الأوليك، الذي يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم المرتفع وتنظيم مستويات السكر بالدم.





5- الفراولة

كشفت بعض الدراسات، أن الكوليسترول الضار بالدم ينخفض بشكل ملحوظ عند تناول من 10 إلى 15 حبة فراولة يوميًا، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

الكونسلتو الطبي