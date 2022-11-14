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الإثنين، 14-11-2022 10:56 ص

علماء يصنفون الأطعمة المسببة للإدمان والضارة

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الوكيل الإخباري-يحذر العلماء في جامعة ميشيغان وفرجينيا من تناول رقائق البطاطس والآيس كريم والبسكويت وقالوا إن الأطعمة المعالجة للغاية تسبب الإدمان مثلها مثل السجائر.

وقام العلماء بتسمية الأطعمة التي تسبب الإدمان ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "Addiction".

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ووفقا للدراسة، فإن الأطعمة المعالجة للغاية تسبب الإدمان ومن بين هذه المنتجات، رقائق البطاطس والآيس كريم وقطع الدجاج والبسكويت والبطاطا المقلية. 


وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج مسترشدين بـ"معايير الإدمان" التي تندرج تحت الاعتماد على التدخين.


ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للأطعمة المصنعة غير الصحية إلى الإفراط في تناول الطعام، حيث تؤثر الأطعمة، مثلما يؤثر النيكوتين، على الحالة المزاجية والصحية.


وبالإضافة إلى أن المنتجات تلبي نفس معايير الإدمان مثل النيكوتين، كما تم ربط الأطعمة بالسمنة والسكري وأمراض القلب ومشاكل أخرى. 


ويشير العلماء إلى إعادة تصنيف الأطعمة عالية المعالجة على أنها مسببة للإدمان وضارة تؤثر على الدماغ، وتمتلك خصائص أو مكونات تسبب الإدمان أو تعزز الرغبة الشديدة.  


وقال الباحث أستاذ علم النفس في جامعة ميشيغان، إن هذه الأطعمة تشبه إلى حد بعيد السجائر والمواد المسببة للإدمان بسبب بعدها في المذاق وهيكل الأطعمة الطبيعية.

 

روسيا اليوم

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