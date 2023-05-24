علماء يكشفون عن عقار ناجع لعلاج «رئة المدخن»

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سانوفي الدوائية الفرنسية (الأحد)، أن عقار «دوبيكسنت»، الذي ابتكره علماؤها بالتعاون مع شركة ريجينرون الأمريكية، أثبت نجاعة وفعالية في معالجة «رئة المدخِّن»، بعد تجربة سريرية استمرت سنة كاملة.

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وقالت، إنها تنسق مع عدد من الهيئات الرقابية في الدول لمعرفة ما إذا كانت بيانات هذه التجربة كافية للترخيص لهذا العقار الجديد، أم أنه يتعين انتظار بيانات تجربة سريرية أخرى جارية حالياً. وكانت سانوفي أعلنت في مارس 2023، أن عقار دوبيكسنت أثبت نجاعة على خفض المضاعفات الخطيرة لمرض «رئة المدخن» بنسبة 30%.

ويعرف هذا المرض أيضاً بـ «الانسداد الرئوي المزمن». وكان عقار دوبيكسنت تم تطويره أصلاً لمعالجة الربو والإكزيما. وقال مدير التطوير لدى سانوفي نايميش باتيل، إن العقار أظهر تحسناً في صحة المرضى في غضون أسبوعين من تناوله، خصوصاً تحسن وظائف الرئة، وتحسن نوعية حياة المريض. وأضاف، أن ذلك التحسن ظل صامداً على مدى الأسابيع الـ 52 التي استغرقتها التجربة السريرية.

وبدأت سانوفي تجربة سريرية مماثلة لتحديد مدى مصداقية تلك النسبة المئوية.

ولا يعرف هل ستكتفي الهيئات الرقابية المختصة بترخيص الأدوية بنتائج التجربة التي انتهت لتوها، أم أنها ستقرر انتظار بيانات التجربة الثانية، التي يتوقع توافرها خلال النصف الأول من سنة 2024. وتوقعت شركة سانوفي الفرنسية، أن يحقق عقار دوبيكسنت عائدات تصل إلى 14.2 مليون دولار خلال السنة الأولى من طرحه في الأسواق.

عكاظ