الوكيل الإخباري - النظام الغذائي هو عامل رئيسي في الوقاية من اضطرابات القلب والأوعية الدموية من خلال إضافة هذه الأطعمة التسعة بانتظام إلى نظامك الغذائي، يمكنك حماية نفسك من أمراض القلب والأوعية الدموية.

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9 عناصر غذائية صديقة للقلب :

الشوكولاتة

تقلل الشوكولاتة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.. إنّ مركّبات الفلافانول، الموجودة في الكاكاو تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وتنظم عملية التمثيل الغذائي في الجسم؛ وفقاً للجمعية الأوروبية لأمراض القلب؛ فإنَّ 12 مربعاً من الشوكولاتة الداكنة يومياً، تقلل من خطر الإصابة بقصور القلب.

الشاي

شرب الشاي كل يوم له تأثير وقائي ضد أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب محتواه العالي من مركّبات الفلافونويد.. للإستفادة من هذا التأثير الوقائي، يجب أن تشربي 3 أكواب على الأقل يومياً، مع تفضيل الشاي الأخضر الذي يعمل بمضادات الأكسدة بمثابة حامٍ للقلب، والتمثيل الغذائي.



الطماطم

الطماطم غنية بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمنحها اللون الأحمر، وتقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 59%.. يحمي هذا المركّب القلب من تكوّن الجلطات الدموية، ويمنع تصلب الشرايين (ترسبات دهنية على بطانة الشرايين).

البقوليات

الفاصولياء، العدس، البازلاء بأنواعها، تعبتر من البقوليات التي تقلل الكوليسترول، وتساعد على منع ظهور اضطرابات القلب والأوعية الدموية؛ لأنها توفر البروتينات النباتية، والكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض وفيتامينات المجموعة بي B.



الأفوكادو

الأفوكادو يعتني بالقلب.. يحتوي على الفيتوستيرول الذي ينظم الكولسترول السيئ وأحماض الأوليك واللينوليك، التي تتحكم في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية الجيدة، الكل يشكل حماية لمضخة القلب.

الأسماك الدهنية



سمك السلمون والرنجة والأنشوجة والماكريل والسردين.. الخيار واسع للأسماك الزيتية، إذا كانت مفيدة للقلب؛ فذلك بفضل محتواها العالي من أوميغا 3 بالطبع، ولكن أيضاً من فيتامين بي 12 B12 وفيتامين دي D واليود.

البذور الزيتية

حفنة من اللوز أو الجوز كل يوم، تساعد في الحفاظ على صحة القلب.. يوفر اللوز كتلة من الأحماض الدهنية الأحادية وغير المشبعة والمغنيسيوم والإنزيم المساعد Q10.

الفواكه الطازجة

يقلل استهلاك الفاكهة الطازجة بانتظام من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 40%، ويمكن أن يمنع 16% من الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض تُفضل الفاكهة الحمراء بسبب محتواها من مضادات الأكسدة، والفواكه الأقل حلاوة للحدّ من تناول الكربوهيدرات البسيطة.



الثوم

الثوم الأسود غني بمادة الـ S-AllylCystenine، التي توفر الحماية القوية للقلب، الثوم العادي فعّال أيضاً في تقليل تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين.

المصدر - سيدتي

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