الأحد 17-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الحكومة: أغلب الأحزاب جاهزة للمشاركة في الانتخابات القادمة

مواطن يشكو من عدم توفر دواء لمتلازمة درافيت وثمن عبوة الدواء من الخارج 250 يورو - صور

مؤشر تعداد الجيش الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ أكثر من 80 عاما

جيش الاحتلال يعلن استهداف 200 موقع في قطاع غزة الليلة الماضية

ترجيح صرف رواتب موظفي الحكومة في هذا الموعد

حزب الله يستهدف 4 جنود إسرائيليين شرق سعسع

انتشال 23 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة في جباليا

مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث صفقة لاستعادة المحتجزين

الضمان تكشف موعد صرف الرواتب للشهر الحالي

الأوقاف: 6 آلاف شخص سجلوا على بوابة الحج الإلكترونية لغاية الآن

الأحد، 17-12-2023 01:48 م

عواقب سلبية غير متوقعة لتناول المسكنات المنومة

tbl_articles_article_26549_2285b47fc88-00aa-42e1-9076-2be921a06a33


الوكيل الإخباري - اكتشف باحثون من جامعة هونغ كونغ أن تناول الأدوية المهدئة والمنومة يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بكسور العظام.

اضافة اعلان

وتشير مجلة Sleep Medicine Reviews إلى أن الباحثين درسوا 20 دراسة وصفية (رصدية) أجراها علماء 11 دولة في العالم، شملت ستة ملايين شخص.

 

عزل العلماء المعلومات الخاصة بالحالة الصحية للمشاركين في الدراسات وتناولهم أدوية مختلفة. وأظهرت نتائج التحليل التلوي (تحليل حجم التأثير) للدراسات العلمية، أن المشاركين الذين يتناولون المهدئات المنومة يزداد خطر إصابتهم بكسور العظام مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونها.

واتضح للباحثين أن تناول هذه الأدوية يزيد من خطر الإصابة بكسور الورك بنسبة 32 بالمئة وخطر كسور عظام أخرى في الجسم يزداد بنسبة 41 بالمئة. وهذه النسب نفسها في حالة تناول هذه الأدوية سواء لفترة طويلة أو قصيرة.

ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تكون مفيدة لكبار السن، لأن كثافة ومتانة العظام مع التقدم بالعمر تنخفض ويطلق عليها (هشاشة العظام)، وتناول الأدوية المهدئة والمنومة يفاقم هشاشة العظام. لذلك عليهم تناولها بعد استشارة الطبيب.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_18409_350641c8f62-9771-4fa5-a045-9a6f3d9cf467

أمراض تشير إليها الوذمة

سرطان_الفم

ما هي أعراض سرطان تجويف الفم؟

6-most-important-causes-curvature-legs-children

أسباب تقوس الساقين لدى الأطفال

1034881342

علاجات لتخفيف السعال لدى الحامل

vieillejeunee231215082611853~

8 أطعمة أساسية تجعلكِ أصغر سناً

أسباب-ثبات-الوزن

لهذه الأسباب يحتاج المسنون إلى بعض الوزن

أخبار متعلقة
20231212104338274

الرياضة والتغذية السليمة تقيان من هشاشة العظام

health-150219-1

الأدوية البيولوجية تسيطر على نوبات الربو الحادة

2021_8_14_10_57_14_107

علامات خطيرة تؤكد نقص الكالسيوم في جسمك