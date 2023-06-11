غذاء شائع يهدد صحة الكبد

الوكيل الإخباري- قالت مؤسسة الكبد الألمانية إن الأغذية ذات المؤشر الغلايسيمي (Glycemic Index) المرتفع تؤذي الكبد؛ حيث إنها تتسبب في الإصابة بالكبد الدهني (تراكم الدهون في خلايا الكبد).



وأوضحت المؤسسة أن الأغذية ذات المؤشر الغلايسيمي المعروف اختصاراً بـ (GI) المرتفع تتمثل في الخبز الأبيض والأرز الأبيض المقشر وسكر الجلوكوز وسكر المائدة والبطاطس ورقائق الذرة، مشيرة إلى أن هذه الأغذية يمكن أن يمتصها الجسم بسرعة، وبالتالي يطلق المزيد من الأنسولين، مما يعطي الجسم إشارة بتخزين المزيد من الدهون.

وتتمثل أعراض الكبد الدهني في آلام شديدة وضغط على الجانب العلوي الأيمن من البطن والحمى واصفرار الجلد والغثيان وفقدان الشهية والشعور بالانتفاخ والامتلاء والتعب والإنهاك.

وقد تترتب على الكبد الدهني عواقب وخيمة مثل تشمع الكبد وسرطان الكبد.

والمؤشر الغلايسيمي هو مؤشر لنسبة السكر في الدم، وهو تصنيف للكربوهيدرات على مقياس من 0 لـ100 بناء على مدى ارتفاع سكر الدم بعد تناوله، علما بأن 100 هو مؤشر سكر الجلوكوز.

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