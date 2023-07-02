فئة عليها تجنب تناول الطحال !

الوكيل الإخباري- حلويات اللحوم من الأطعمة المفضلة عند العديد من الأشخاص، ويرجع السبب إلى مذاقها اللذيذ، الذي يجعلها طبقًا رئيسيًا على مائدتهم.

اضافة اعلان

قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن الطحال من حلويات اللحوم الشهيرة، الذي يتميز باحتوائه على عناصر غذائية تقدم للجسم مجموعة مذهلة من الفوائد.



وأضافت جاد الحق، أنه يجب على مرضى الكوليسترول المرتفع عدم تناول الطحال، لأن نسب الدهون والكوليسترول به مرتفعة جدًا، لذا لا يحبذ تناول مريض الكوليسترول المرتفع للطحال.



وأوضحت جاد الحق، أن اللحوم المسموح لمريض الكوليسترول تناولها، هي اللحوم البيضاء في المقام الأول، مثل الأسماك والتونة وأطعمة السي فود باستثناء الجمبري لأنه يحتوي على نسب هائلة من الكوليسترول، ومن بعد الأطعمة سالفة الذكر يأتي الدجاج ولكن بنسب معقولة ويفضل تناوله مشوي.



ولفتت إلى أنه يمكن تناول القليل من اللحوم الكندوز الحمراء الخالية من الدهن بشرط أن يتم تناولها وهي مشوية أيضًا.



الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة