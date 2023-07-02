الأحد 02-07-2023
الوكيل الاخباري

تعيينات لمحافظين وإحالات للتقاعد في الداخلية

انهاء خدمات موظفين حكوميين - اسماء

سائق صهريج يقود بسرعة عالية واستهتار على الصحراوي - فيديو

صدور إرادات ملكية سامية

البنك المركزي رفع الفائدة 10 مرات منذ آذار 2022

4132 طن خضار وفواكه وردت السوق المركزي اليوم

تحقيقات أمنية بعد العثور على بقايا عظام بشرية بالعقبة

وفاة عامل بأحد فنادق البحر الميت خلال عطلة العيد

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

ديوان الخدمة المدنية يُعلن عن وظائف شاغرة

الأحد، 02-07-2023 03:53 م

فئة عليها تجنب تناول الطحال !

main_image5ed6ed260b23b


الوكيل الإخباري- حلويات اللحوم من الأطعمة المفضلة عند العديد من الأشخاص، ويرجع السبب إلى مذاقها اللذيذ، الذي يجعلها طبقًا رئيسيًا على مائدتهم.

اضافة اعلان

 

قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن الطحال من حلويات اللحوم الشهيرة، الذي يتميز باحتوائه على عناصر غذائية تقدم للجسم مجموعة مذهلة من الفوائد.


وأضافت جاد الحق، أنه يجب على مرضى الكوليسترول المرتفع عدم تناول الطحال، لأن نسب الدهون والكوليسترول به مرتفعة جدًا، لذا لا يحبذ تناول مريض الكوليسترول المرتفع للطحال.


وأوضحت جاد الحق، أن اللحوم المسموح لمريض الكوليسترول تناولها، هي اللحوم البيضاء في المقام الأول، مثل الأسماك والتونة وأطعمة السي فود باستثناء الجمبري لأنه يحتوي على نسب هائلة من الكوليسترول، ومن بعد الأطعمة سالفة الذكر يأتي الدجاج ولكن بنسب معقولة ويفضل تناوله مشوي.


ولفتت إلى أنه يمكن تناول القليل من اللحوم الكندوز الحمراء الخالية من الدهن بشرط أن يتم تناولها وهي مشوية أيضًا.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20236272221178541C

علاج واعد للجلوكوما بواسطة الجينات

20237217473171565

عناصر غذائية لمحاربة ضعف الأظافر

202371193624322GR

الأنسولين في الأنف "علاج" محتمل لـ الزهايمر

كيف_أطبخ_الفاصوليا

فائدة مذهلة ... ماذا يحدث للصحة عند تناول الفاصولياء؟

5fb638683f

8 علاجات طبيعية للتخلص من عسر الهضم

777

10 أعراض تنذر بضربة الحرارة .. كيف تتصرف ؟

أخبار متعلقة
2023628184938577IM

ما سر إدمان قهوة الصباح؟

2023_6_27_16_26_31_187

كم قطعة لحم مسموحة لمرضى القلب في العيد؟

tbl_articles_article_18529_9860bc75f5b-c642-4636-8f9d-a5266914c091

تعرف على طرق علاج النفخة والاضطرابات الهضمية في العيد سريعا

و

تجنب الإصابة بأمراض خطيرة بعد تناول أكلات عيد الأضحى

ل

لحم الرأس .. هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله

٥٥

4 لحوم ممنوعة في العيد لهذه الفئة