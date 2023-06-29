الخميس 29-06-2023
الوكيل الاخباري

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب شمال باكستان

أمانة عمّان ترفد 70 طبيبا بيطريا في مواقع بيع وذبح الأضاحي

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من الفائدة

الجامعة الأردنية الأولى في تصنيف كيو أس على مستوى الأردن و 498 عالميًا

كم قطعة لحم مسموحة لمرضى القلب في العيد؟

20 ألف زائر لتلفريك عجلون في 10 أيام

الجامعة العربية تدين حرق نسخة من القرآن في السويد

الخارجية الروسية تدين خطط باريس لدعم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

الذهب قرب أدنى مستوياته في 4 شهور

خطة مرورية تزامنا مع حركة نشطة في الأسواق وأماكن بيع الأضاحي

الخميس، 29-06-2023 12:04 م

كم قطعة لحم مسموحة لمرضى القلب في العيد؟

2023_6_27_16_26_31_187


الوكيل الإخباري- يتساءل بعض المصابين بأمراض القلب عن كيفية تناول اللحوم الحمراء بأمان في عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بمذاقها اللذيذ دون التعرض لأي أضرار.

اضافة اعلان


في هذا الصدد، قال الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، إن اللحوم الحمراء لا مانع من تناولها في ظل الإصابة بأمراض القلب، بشرط اتباع مجموعة من الإرشادات.


كيف يتناول مرضى القلب اللحوم الحمراء بأمان؟


وحدد شعبان الإجراءات التي يجب على مرضى القلب الالتزام بها لتناول اللحوم الحمراء بأمان في النصائح التالية:


1- عدم الإفراط في اللحم


ينبغي على مرضى القلب تناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى باعتدال، لأن الإفراط فيها يؤثر سلبًا على صحتهم، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.


وتبلغ الكمية المسموحة من اللحوم الحمراء لمريض القلب في العيد قطعة واحدة فقط، إذا تجاوزها وتناول المزيد، قد يتعرض لـ:


- ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.


- ارتفاع حمض اليوريك بالدم.


- ارتفاع سكر الدم.


2- تناول اللحم قليل الدسم


من الأفضل لمرضى القلب تناول اللحوم الحمراء قليلة الدسم في عيد الأضحى، لضمان عدم ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم بعد استهلاكها.


3- تجنب اللحم المقلي


لا بد أن يكون لحم العيد مسلوقًا أو مشويًا، لكي يتمكن مريض القلب من تناوله، لأن قليه في الزيت أو السمن يكسبه المزيد من الدهون المتحولة، التي ترفع الكوليسترول الضار بالدم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_18529_9860bc75f5b-c642-4636-8f9d-a5266914c091

تعرف على طرق علاج النفخة والاضطرابات الهضمية في العيد سريعا

و

تجنب الإصابة بأمراض خطيرة بعد تناول أكلات عيد الأضحى

ل

لحم الرأس .. هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله

٥٥

4 لحوم ممنوعة في العيد لهذه الفئة

133-181139-healthy-way-eat-during-eid_700x400

انتبه .. 4 علامات تدل على الإفراط في اللحم خلال العيد

2023626185612743WO

تطبيق لقياس الحرارة بواسطة الهاتف .. كيف يعمل ؟

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_18529_9860bc75f5b-c642-4636-8f9d-a5266914c091

تعرف على طرق علاج النفخة والاضطرابات الهضمية في العيد سريعا

و

تجنب الإصابة بأمراض خطيرة بعد تناول أكلات عيد الأضحى

ل

لحم الرأس .. هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله

أعراض-ارتفاع-الكولسترول

في عيد الأضحى.. 5 مشروبات تخفض الكوليسترول بالدم

888

نصائح في عيد الأضحى.. هكذا تتناول اللحوم

2023_6_8_12_46_28_579

قبل عيد الأضحى.. لماذا يجب وضع اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها؟