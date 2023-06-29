كم قطعة لحم مسموحة لمرضى القلب في العيد؟

الوكيل الإخباري- يتساءل بعض المصابين بأمراض القلب عن كيفية تناول اللحوم الحمراء بأمان في عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بمذاقها اللذيذ دون التعرض لأي أضرار.

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في هذا الصدد، قال الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، إن اللحوم الحمراء لا مانع من تناولها في ظل الإصابة بأمراض القلب، بشرط اتباع مجموعة من الإرشادات.



كيف يتناول مرضى القلب اللحوم الحمراء بأمان؟



وحدد شعبان الإجراءات التي يجب على مرضى القلب الالتزام بها لتناول اللحوم الحمراء بأمان في النصائح التالية:



1- عدم الإفراط في اللحم



ينبغي على مرضى القلب تناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى باعتدال، لأن الإفراط فيها يؤثر سلبًا على صحتهم، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.



وتبلغ الكمية المسموحة من اللحوم الحمراء لمريض القلب في العيد قطعة واحدة فقط، إذا تجاوزها وتناول المزيد، قد يتعرض لـ:



- ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.



- ارتفاع حمض اليوريك بالدم.



- ارتفاع سكر الدم.



2- تناول اللحم قليل الدسم



من الأفضل لمرضى القلب تناول اللحوم الحمراء قليلة الدسم في عيد الأضحى، لضمان عدم ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم بعد استهلاكها.



3- تجنب اللحم المقلي



لا بد أن يكون لحم العيد مسلوقًا أو مشويًا، لكي يتمكن مريض القلب من تناوله، لأن قليه في الزيت أو السمن يكسبه المزيد من الدهون المتحولة، التي ترفع الكوليسترول الضار بالدم.

