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الأربعاء، 28-06-2023 10:37 ص

4 لحوم ممنوعة في العيد لهذه الفئة

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الوكيل الاخباري - يشتهر عيد الأضحى المبارك بأنواع مختلفة من اللحوم الحمراء، بعضها ممنوع لمرضى ضغط الدم المرتفع، لأنها قد تعرضهم للإصابة بأمراض القلب.


في التقرير التالي، يستعرض لحوم العيد الممنوعة لمرضى الضغط المرتفع، وفقًا لموقعي "Medical News Today" و"Eatthis".

اللحوم الممنوعة لمرضى الضغط المرتفع
1- اللحوم الحمراء
عند استقلاب اللحوم الحمراء في الجسم، وهي عملية يتحول فيها الطعام إلى طاقة، تنطلق مركبات تؤدي بدورها إلى ارتفاع ضغط الدم.


لذلك من الأفضل لمرضى الضغط المرتفع تجنب اللحوم الحمراء التالية:


- اللحم البقري.

- لحم العجل.

- اللحم الضأن.

- لحم الماعز.

2- اللحوم الباردة
تحتوي اللحوم الباردة، مثل اللحم المقدد والسلامي واللانشون، على نسبة عالية من نترات الصوديوم، التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

وكشفت أحد الأبحاث، أن الأشخاص الذين يستهلكون أطعمة غنية بنترات الصوديوم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3- الهوت دوج
يجب على مرضى الضغط المرتفع الابتعاد تمامًا عن الهوت دوج، لاحتوائه على 424 ملليجرام من الصوديوم لكل قطعة، ما يعادل 28% من الجرعة اليومية الموصى بها من هذا المعدن.

4- الدجاج المقلي
لا شك أن الدجاج من اللحوم الآمنة لمرضى الضغط المرتفع، لاحتوائها على القليل من الصوديوم والدهون، ولكن عند قليها في الزيت، تصبح شديدة الدسامة وترتفع سعراتها الحرارية.

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