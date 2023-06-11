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الأحد، 11-06-2023 11:46 ص

فائدة كبيرة لتناول تفاحة على الريق

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الوكيل الإخباري- يعد التفاح من الفواكة الصيفية الصحية لصحة الجسم بشكل عام، لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها ، إلا أنه له فوائد خاصًة لرغبي فقدان الوزن إذا تم تناوله على الريق، وذلك حسبما ذكر الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر .

وأكد ناجي، أن التفاح من الفواكه المميزة والغنية بالعديد من الفوائد الصحية، نظرًا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، هذا إلى جانب انخفاض السعرات الحرارية في ثمرة التفاح، ما يجعله فاكهة متبعي الدايت المفضلة.

ويوضح استشاري التغذية العلاجية، أن الألياف الموجودة في التفاح تساعد على حركة الأمعاء بسهولة والوقاية من الإمساك الذي يشكو منه كثيرون ممن يتبعون نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، كما أنها تساعد على تقليل مستوى الكولسترول في الدم والسيطرة على مستوى السكر.

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وأشار ناجي، إلى أن التفاح يحتوى على مضادات أكسدة ثبتت فاعليتها في منع العديد من الأمراض مثل: الزهايمر، أمراض القلب، سرطان الثدي والرئة، مرض السكر، كما يحتوى على فيتامينات (B) و(C) وعنصر البورون الذي يساعد على تقوية العظام بشكل عام.


ولفت، إلى أن وصفة طبيعية تساعد في التخسيس، وذلك من خلال إضافة قدر من الماء مع إضافة الخيار ونعناع، وشرائح من الليمون والزنجبيل، مع تناول التفاح معها باستمرار طيلة اليوم، بسبب محتواه العالي من الفيتامينات والتي تجنب حدوث فقدان الوعي.

الكونسلتو الطبي

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