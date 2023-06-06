لن تصدق : مادة غذائية نتناولها بكثرة في الصيف تقي من التجلطات

الوكيل الإخباري- يعتبر البطيخ من الفواكة الصيفية اللذيذة والمنعشة والتي يفضلها الكثيرين، كما أنه يحتوي على الكثير من الفوائد للجسم، ويحتوي على فيتامين سي، وفيتامين أ والعديد من المركبات النباتية الصحية.



في السياق التالي نوضح، فوائد البطيخ في الوقاية من جلطات القلب، وذلك حسبما ذكره الدكتور جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القومي للقلب في مصر.



فوائد البطيخ للقلب

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أوضح شعبان، أن البطيخ يمنع من جلطات القلب حيث يحتوي علي نسبة عالية من الماء والسكريات البسيطة وملح البوتاسيوم، الذي يمنع الجفاف ويناسب الموجات الحار.



وأكد العميد السابق للمعهد القومي للقلب، أن البطيخ يتميز باحتواه على مادة فلاڤونويد المضادة للأكسدة، والليكوبين التي تمنع الجلطات، بالإضافة إلى محتواه العالي على مادة السيتروللين موسع للشرايين.



وفي هذا الصدد، كشفت دراستان حديثتان منشورتان في مجلة "Nutrients"، أن البطيخ يوفر حماية كبير ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي تعد أحد أسباب الوفاة حول العالم.



في الدراسة الأولى، وجد الباحثون أن الأطفال والبالغين الذين يتناولون البطيخ بشكل منتظم يحصلون على الألياف الغذائية والماغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ بنسبة تزيد عن 5%.



وهناك عنصر غذائي اكتسبه هؤلاء من تناول البطيخ وهو الليكوبين، ارتبط في دراسات سابقة بانخفاض خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

الكونسلتو الطبي