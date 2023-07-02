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الأحد، 02-07-2023 04:33 م

فائدة مذهلة ... ماذا يحدث للصحة عند تناول الفاصولياء؟

كيف_أطبخ_الفاصوليا


الوكيل الإخباري- الفاصولياء، بجميع أشكالها وأحجامها، مفيدة للقلب إلى جانب فوائدها المعززة للمناعة، لأنها تحتوي على الكالسيوم، وتساعد في زيادة كثافة العظام، وذلك وفقًا لموقع "indiatoday".
 
وتعد الفاصولياء من بين البقوليات الأكثر تغذية، فهي مصادر ممتازة للبروتين للنباتيين، فلها العديد من الفوائد الأخرى للجسم.
 
وللفاصولياء أهميتها لصحة القلب والأوعية الدموية إلى جانب وجود مغذيات معززة للمناعة، ومن وجهة نظر صحية، تعتبر الفاصولياء سحرية تمامًا، وعلى الرغم من الاختلافات في الأشكال والأحجام والألوان والقوام والنكهات، فإن الفاصولياء متشابهة بشكل مدهش في تكوين العناصر الغذائية.
 
فالفاصولياء غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وتعزز الصحة العامة عن طريق التخلص من السموم وتطهير الدم ومكافحة الأمراض.
 
ويجب أن يستهلك الأشخاص المصابون بداء السكري أيضًا الفاصولياء، وفقًا لأخصائيي التغذية، لأنها غنية بالألياف ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم وتوفر طاقة مستدامة.

أكدت العديد من الدراسات الحديثة الفوائد الصحية للفاصولياء، حيث يمكن للألياف القابلة للذوبان في الفاصولياء أن تقلل الكوليسترول وتساعد على منع مرض السكري من النوع 2، عن طريق تثبيت نسبة السكر في الدم.

ووجدت دراسة، أجريت عام 2001، أن تناول الفاصولياء أربع مرات في الأسبوع يقلل من أمراض القلب بنسبة 22 في المئة.

وكشفت دراسة أخرى، أجريت عام 2004، أن أشخاصا عاشوا ما يقرب من ثماني سنوات إضافية، بعد تناول 20 غراما من البقوليات يوميا.

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