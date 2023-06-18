دراسة تحذر : هذا النوع من الزيوت يرفع مستوى الكولسترول

الوكيل الإخباري- حذر مركز استشارات المستهلك بولاية هامبورغ الألمانية من خطورة زيت النخيل على الصحة، موضحاً أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي ترفع مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) المعروف أيضاً باسم "الكوليسترول الضار" في الدم، والذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وأضاف المركز أنه عندما يتم تسخين زيت النخيل، يتم تكوين ما يسمى بـ "استرات الأحماض الدهنية" 3-MCDP و Glycidol، التي ترفع خطر الإصابة بالسرطان، مشيراً إلى أن استرات الأحماض الدهنية 3-MCDP تتشكل أيضاً أثناء عملية الهضم.

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ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يمكن استخدام زيت الزيتون وزيت بذور اللفت بدلاً من زيت النخيل في الطهي.



كما يدخل زيت النخيل في مكونات مستحضرات التجميل، ويمكن الاستدلال عليه من خلال المسميات مثل بالميتات الصوديوم وبالميتات الأيزوبروبيل وكحول نواة النخيل وجليسريل بالميتات وإستيارين النخيل.

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