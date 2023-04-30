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الأحد، 30-04-2023 10:15 ص

فاكهة تعمل على خفض ضغط الدم

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الوكيل الإخباري- يتميز التوت باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تمنح الجسم عددًا من الفوائد الصحية التي يحتاجها الأعضاء والأنسجة والخلايا.

يعتبر التوت من الفواكة التي تلعب دورًا مهمًا في عملية خفض ضغط الدم المرتفع، وذلك حسبما نشر موقع "Web MD”.

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فوائد التوت للضغط


يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يستوجب اتباع السبل الممكنة لخفضه.


يساهم التوت في خفض الضغط المرتفع، وذلك لاحتوائه على الكاروتينات والفلافونيدات وأحماض الفينول والأنثوسيانين، وجميعها عناصر مضادة للالتهابات، وتساهم في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وتخفف العبء على القلب من حيث القدرة على ضخ الدم بقوة.


يحتوي التوت أيضًا على فيتامين ك، الذي يتميز بقدرته على خفض ضغط الدم المرتفع ومنع تراكم الترسبات على جدران الأوعية الدموية.


وتفيد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت في تحسين عمل القلب وكفائته في ضخ الدم، ما يساعد على خفض معدلات الكوليسترول الضارة والدهون الثلاثية والضغط المرتفع.


التوت الأبيض أم الأسود؟
يحتوي التوت بأنواعه سواء الأبيض أو الأسود أو الأزرق أو الأحمر على الفوائد الصحية نفسها، مع اختلاف كمية الفيتامينات والمعادن الموجودة بها، لكن جميعها يؤدي الغرض نفسه من حيث الوقاية من الأمراض المزمنة والحفاظ على صحة الجسم، ولا سيما القلب والأوعية الدموية.

 

الكونسلتو الطبي

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