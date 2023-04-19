مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيام .. نصائح هامة لمرضى الضغط

الوكيل الإخباري- تشهد الأجواء ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نتيجة ويؤثر الطقس الحار على حالة الكثير من المرضى ومنهم أصحاب الضغط المنخفض، إذ تزيد فرص انخفاض الضغط مع ارتفاع الحرارة.



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نستعرض في التقرير التالي العلاقة بين ارتفاع الحرارة وانخفاض الضغط ونصائح هامة للوقاية، وفقًا لـ "Health line".



يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في ارتفاع نسبة تبخر الماء من الجسم ما يؤدي إلى نقص السوائل الموجودة به، مما يؤثر سلبًا على أصحاب الضغط المنخفض الذين يعانون بشكل عام من نقص السوائل والأملاح في الجسم، وبالتالي تزداد فرص تعرضهم لانخفاض ضغط الدم بدرجة أكثر من المعتاد.



وقد يتسبب انخفاض الضغط في ظهور عدد من الأعراض تختلف شدتها من مريض لآخر، ومن أبرز تلك الأعراض ما يلي:



-الدوخة.

- سرعة ضربات القلب.

- الغثيان.

- الصداع.

- التعرق.

- التعب العام والإعياء.

- ضيق في التنفس.



نصائح لتجنب انخفاض الضغط مع ارتفاع درجاات الحرارة

يحتاج مريض الضغط المنخفض للقيام بعدد من النصائح الهامة لتجنب التعرض لزيادة انخفاض ضغط الدم وكذلك زيادة حدة الأعراض التي قد تصل للإغماء، ومن أبرز تلك النصائح ما يلي:



- تجنب الخروج من المنزل مع ارتفاع الحرارة والمشي أسفل أشعة الشمس إذ يساعد ذلك على انخفاض شديد في الضغط وقد يعرض المريض لأعراض متتابعة وسريعة تصل إلى الإغماء.



- الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم لتعويض الأملاح التي تم فقدانها بسبب العرق، للحفاظ على نسبة الماء في الجسم قدر المستطاع، ومن أبرز تلك الأطعمة الدجاج المخبوزات واللحوم الباردة.



- الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية على البوتاسيوم، لأنها تتسبب في زيادة فرص انخفاض الضغط.



- شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل بشكل عام لتعويض السوائل والأملاح التي يتم فقدها وتنشيط الدورة الدموية.



- الاهتمام بتناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة جيدة من الماء.



- تناول كوب من القهوة والتي تعمل على تضييق الأوعية الدموية ما يساعد على رفع ضغط الدم.



- ارتداء ملابس خفيفة مصنوع من القطن تسمح بمرور الهواء.



- تناول الأدوية التي تساعد في رفع ضغط الدم ولكن تحت إشراف الطبيب المختص.

الكونسلتو الطبي

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