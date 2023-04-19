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الأربعاء، 19-04-2023 03:25 م

بعد تناول المخلل ..5 أطعمة ضرورية لمرضى الضغط المرتفع

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الوكيل الإخباري- يمكن لمرضى الضغط المرتفع تناول الأطعمة الغنية بالملح، مثل المخللات، ولكن يراعى عدم الإفراط فيها واستهلاك الأكلات التي تخفض الصوديوم بالدم بعدها مباشرة.

في السطور التالية، نستعرض أطعمة تخفض الصوديوم بالدم لمرضى الضغط المرتفع، وفقًا لموقع "Eating Well".

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أطعمة لخفض الصوديوم بالدم


1- الموز
عند تناول ثمرة موز متوسطة الحجم، يحصل الجسم على 12% من الجرعة اليومية الموصى بها من معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على خفض الصوديوم بالدم ومنع ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل بالجسم والحد من الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.


2- الأفوكادو
من الأطعمة المفيدة لمرضى الضغط المرتفع بعد تناول الأكلات المملحة، ويرجع السبب إلى احتوائه على 560 ملليجرام من البوتاسيوم.


ويحتوي الأفوكادو أيضًا على نسبة عالية من الدهون الصحية، التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار بالدم.


3- الكيوي
ينصح الأطباء مرضى الضغط المرتفع بتناول الكيوي بعد الأطعمة الغنية بالملح، لأنه يقلل من تركيز الصوديوم بالدم، بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم، المقدر بحوالي 148 ملليجرام.


ويتميز الكيوي أيضًا باحتوائه على إنزيمات، تساعد على تكسير البروتين، حتى يسهل على المعدة هضمه بسهولة، دون الإصابة بأي اضطرابات.


4- السبانخ
يوفر كوب من السبانخ المطبوخة للجسم 24% من الجرعة الموصى بها من البوتاسيوم على مدار اليوم، ما يعادل 840 ملليجرام، فضلًا عن غناها بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.


5- الزبادي
يوصي خبراء التغذية بتناول الزبادي بعد الأطعمة الغنية بالصوديوم، لغناه بالبوتاسيوم واحتوائه على مادة البروبيوتيك التي تحافظ على التوازن البكتيري في الأمعاء.

 

الكونسلتو الطبي 

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