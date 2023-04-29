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السبت، 29-04-2023 02:20 م

عصير شائع يخفض الضغط خلال 3 ساعات

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الوكيل الإخباري- كشف خبراء بجامعة كوين ماري بلندن، أن شرب كوب من عصير الشمندر كل يوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من ضغط الدم للأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه، وذلك خلال 3 ساعات فقط.

ووجد الخبراء، أن مرضى ارتفاع ضغط الدم الذين شربوا 250 مل من عصير الشمندر يوميًا قد عادت مستويات الضغط إلى المعدل الطبيعي بحلول نهاية الدراسة، حسبما نشر موقع "Mirror".

يعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي يمكن أن تسبب النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

يحتوي عصير الشمندر على نسبة عالية من نوع من المواد الكيميائية تسمى النترات، فضلاً عن الخضروات الورقية الأخرى، مثل اللفت والكرنب.

شملت هذه الدراسة 64 متطوعًا، وقدمت أول دليل على انخفاض طويل الأمد في ضغط الدم من خلال تأثير النترات.

كان مستوى انخفاض ضغط الدم بفعل عصير الشمندر مشابهًا لمستوى بعض أدوية ضغط الدم، لكن لم يتبين بعد أي آثار جانبية ضارة للجرعة اليومية من النترات المرتبطة بعصير البنجر.

أشارت النتائج إلى أن إضافة مستويات النترات في النظام الغذائي يمكن أن تكون طريقة بسيطة وفعالة للتحكم في ارتفاع ضغط الدم.

الكونسلتو الطبي

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