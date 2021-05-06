الخميس 06-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مصر توضح حقيقة فيديو قرار فرض حظر التجول

المعونة الوطنية لـ الوكيل : 100 ألف أسرة استفادت من تكافل 3 في رمضان

9 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

تعذر الاستماع لشهادة مسؤول ملف كورونا السابق في قضية السلط

إدانة 3 طلاب في ألمانيا بتهمة سرقة أوراق الامتحانات

جمعية الصرافين: نشاط سوق الصرافة المحلي ضعيف

تنفيذ مشروع مركز صحي معان الشامل بـ884 ألف دينار

مسؤول عسكري أمريكي يحذر من التوغل الصيني في إفريقيا

الفلكي مجاهد لـ الوكيل : الصاروخ الصيني سيعبر المملكة الليلة

شكوى من تراكم النفايات في مخيم البقعة- صورة

الخميس، 06-05-2021 11:47 ص

فرشاة الأسنان.. عليك تغييرها بعد هذه المدة!

كيف_تنظف_فرشاة_أسنانك؟_ومتى_تغيرها؟


الوكيل الاخباري - من الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون في مجال صحة الفم والأسنان عدم تغيير الفرشاة لمدة طويلة، وهذا ما أشار إليه تقرير لـBusiness Insider حيث نقل عن طبيب الأسنان الأميركي كيث أربيتمان قوله إن من المهم تبديل الفرشاة مرة كل ثلاثة أشهر إذا كانت تُستخدم مرتين يومياً.

اضافة اعلان

ولفت إلى أن الشعيرات تبدأ بعد الاستخدام بالتلف ويصبح تنظيف الفرشاة غير نافع في هذه الحالة، مشيراً إلى أنه يمكن اللجوء إلى حيلة تساعد على معرفة مدى فاعلية الفرشاة. وتقضي هذه الحيلة بتمريرها على اللسان، فإذا تبين أن شعيراتها ما زالت ناعمة فهذا يدل على أنها لا تزال صالحة للاستخدام والعكس صحيح.


وذكّر بأن من الضروري التخلص فوراً من فرشاة الأسنان إذا كانت قد استُخدمت في أوقات المرض، لأن الجراثيم تنتقل في هذه الحالة إلى شعيراتها. ولفت إلى أن من المهم تركها تجف في الهواء الطلق بعد كل استخدام.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
238250-اعراض-ضيق-التنفس

تحذير من عواقب ضيق التنفس!

15778046973717800

طبيبة روسية: النوم الطويل علامة على وجود مرض

Arzt_GettyImages-494474990_c_GettyImages_Foto_daizuoxin

كيف تفرّق بين الكيس الدهني والورم؟

نظام-غذائي-صحي-لتجنب-زيادة-الوزن-خلال-الحجر-المنزلي

نصائح هامة لمنع زيادة الوزن أثناء البقاء في المنزل

5a8d4d3c9e91c

أكثر الأخطاء الصحية الشائعة التي نمارسها في الصباح

60888-اعراض-ضربة-الشمس-5

عصير طبيعي يعالج ضربة الشمس فورا

أخبار متعلقة
dental-exam-and-hygiene-picture-id656608576

علامتان في الفم تدلان على ارتفاع مستويات السكر في الدم