فرشاة الأسنان.. عليك تغييرها بعد هذه المدة!

الوكيل الاخباري - من الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون في مجال صحة الفم والأسنان عدم تغيير الفرشاة لمدة طويلة، وهذا ما أشار إليه تقرير لـBusiness Insider حيث نقل عن طبيب الأسنان الأميركي كيث أربيتمان قوله إن من المهم تبديل الفرشاة مرة كل ثلاثة أشهر إذا كانت تُستخدم مرتين يومياً.

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ولفت إلى أن الشعيرات تبدأ بعد الاستخدام بالتلف ويصبح تنظيف الفرشاة غير نافع في هذه الحالة، مشيراً إلى أنه يمكن اللجوء إلى حيلة تساعد على معرفة مدى فاعلية الفرشاة. وتقضي هذه الحيلة بتمريرها على اللسان، فإذا تبين أن شعيراتها ما زالت ناعمة فهذا يدل على أنها لا تزال صالحة للاستخدام والعكس صحيح.



وذكّر بأن من الضروري التخلص فوراً من فرشاة الأسنان إذا كانت قد استُخدمت في أوقات المرض، لأن الجراثيم تنتقل في هذه الحالة إلى شعيراتها. ولفت إلى أن من المهم تركها تجف في الهواء الطلق بعد كل استخدام.

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