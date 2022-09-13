فوائد الاستحمام بالماء البارد بعد ممارسة التمارين الرياضية

الوكيل الإخباري - الاستحمام بعد التمرين أمر ضروري، ليس فقط من أجل التخلص من رائحة العرق، ولكن للوقاية من العديد من المخاطر الصحية التي تهدد الجسم. ولكن تحتار النساء في اختيار الماء المناسب لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة بعد الرياضة.

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تهدئة العضلات

استعمال الماء البارد بعد ممارسة التمارين الرياضية من شأنه أن يريح عضلات الجسم، ويساعد على استرخائها، كما أنّ توجيه الماء البارد عليها يخفف من الأوجاع الناتجة عن قسوة بعض التمارين.



دعم الجهاز المناعي

تعرّض خلايا الجسم للماء البارد يحفّز على إفراز واحدة من أهم مضادات الأكسدة التي تدعى الجلوتاثيون، والتي تلعب دوراً مهمّاً في رفع مستوى المناعة.



تنشيط الدورة الدموية

يحفزّ الماء البارد وصول الدم لأجهزة الجسم بصورة مستمرّة، ويقوّي القلب، والأوعية الدموية، كما أنّه يقلل من ضغط الدم، ويفتح الشرايين المغلقة، ممّا يعني تقليل تلف الأنسجة والالتهابات المصاحبة لممارسة الرياضة.



علاج الالتهابات

يساعد الاستحمام بماء بارد على علاج الالتهابات التي تصيب العضلات بسبب تمدد الألياف داخلها، وبالتالي تقليل الألم المصاحب لذلك.

التقليل من الإجهاد والتعب

الماء البارد يساعد في التخلص من أعراض الاكتئاب، وذلك عن طريق تأثر المستقبلات الحسّية في الجلد، وإرسالها لعدد كبير جداً من النبضات الكهربائيّة من نهاية الأعصاب إلى الخلايا الدماغيّة، ممّا يحسّن من المزاج، كما أنّه يقلل من مستوى حمض اليوريك، ويزيد من مستوى الجلوتاثيون في الدم، ممّا يعزز شعور الراحة أكثر.

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