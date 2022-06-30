الوكيل الإخباري - يتميز الجري في الصباح الباكر بفوائد عديدة مقارنة بالجري في أوقات اليوم الأخرى، كما يكون الطقس أكثر اعتدالاً في الصباح الباكر، وبالتالي يكون أكثر راحة للجري.

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أهم فوائد الجري في الصباح الباكر:





1-تحسين النوم

إحدى ميزات الجري في الصباح الباكر هو أنه قد يؤدي إلى نوم أفضل ليلاً. وفقاً لدراسة أُجريت عام 2014، فإنَّ الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية في الساعة 7 صباحاً و 1 ظهراً و 7 مساءً، يقضون وقتاً أطول في النوم العميق في الليل.

وأشارت دراسة أُجريت عام 2012 على 51 مراهقاً يبلغ متوسط أعمارهم 18.3 عام إلى تحسّن النوم والوظائف النفسية لدى أولئك الذين ركضوا كل صباح، كل يوم من أيام الأسبوع لمدة 3 أسابيع متتالية.



2-تقوية الدماغ

أظهرت الدراسات أن التمارين يمكن أن تزيد من حدّة العقل لمدة تصل إلى 10 ساعات بعد التمرين، لذلك إذا بدأتِ يومكِ بممارسة الرياضة، فستكونين أكثر إنتاجية خلال يوم العمل، مما لو كنتِ تجرين في المساء بعد العمل.



3- التحكم في الشهية

غالباً ما يشير المتسابقون في الصباح إلى شعورهم بجوع أقل طوال اليوم، ووجدت الدراسة سببين لذلك، وهو إما نتيجة مباشرة للتمرين نفسه، أو أنه تحوّل عقلي من بدء اليوم بطريقة صحية والرغبة في الاستمرار في الشعور بالرضا.

4- علاج الاكتئاب



قد يكون الإندورفين الناتج أثناء التمرين من أفضل الطرق للتخلص من الاكتئاب والتعامل مع ضغوط الحياة. والإندورفين يؤدي أيضاً إلى شعور إيجابي في الجسم، على غرار المورفين، وأظهرت الأبحاث أن التمرينات تعتبر علاجاً فعّالاً، ولكن غالباً ما لا يستخدم بشكل كافٍ لعلاج الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط.

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