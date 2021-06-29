الثلاثاء 29-06-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد يشارك لجنة الشباب في اللجنة الملكية الحوار والنقاش حول عمل اللجنة

دودين لـ الوكيل: هذه شروط تعديل ساعات حظر التجول

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

انخفاض أسعار الذهب عالميا

هكذا ستكون عطلة عيد الاضحى بالاردن

تطور هام حول حادثة وفاة اردني بعد تلقيه لقاح كورونا

توضيح حول سقوط مواطن اردني مغمى عليه بعد تلقي لقاح كورونا - صورة

انخفاض نسبة فحوصات كورونا الايجابية

الملك يؤكد على أهمية زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتحفيز الصادرات

6 وفيات و497 إصابة بكورونا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 29-06-2021 05:57 م

فوائد الحجامة وأضرارها

benefits-and-harm-of-cupping


الوكيل - ثبتت الدراسات والعلوم الحديثة أنّ الحجامة قد تكون شفاء لأمراض كثيرة منها: أمراض القلب والدم، وبعض أمراض الكبد، والحجامة هي عملية إخراج الدم الزائد والفاسد من جسم الإنسان بطريقة معيّنة، ففي حالة ارتفاع ضغط الدم وعدم مقدرة الجسم على استقبال تلك الكمية الهائلة من الدم ينصح بعمل الحجامة، وللحِجامة 98 موضعاً، 55 منها على الظهر و43 منها على الوجه والبطن، وهذه مواضع النهايات العصبية للأعصاب الخاصة بردود الفعل، ولكن المنطقة الأكثر تفضيلاً عند الأشخاص الذين يقومون بالحجامة، هي منطقة أسفل الرقبة على مستوى الكتف، وهي الفقرة السابعة من فقرات العمود الفقري.

اضافة اعلان

أنواع الحجامة هناك نوعان من الحجامة وهما:

 

- الحجامة الجافة، والتي تكون من دون جرح مكان الحجم، وتستخدم للأشخاص المصابين بالروماتيزم، وعسر البول في بعض الأحيان.

 

- الحجامة الدموية، والتي تكون بجرح مكان الحجم وإخراج الدم من المنطقة المحجومة.

 

فوائد الحجامة

 

- تهدئة أعصاب الشخص المحتجم.

- خروج كريات الدم الحمراء الفاسدة والتي هرمت في الدم.

- تُنظم الحجامة إفراز الغدد، وتعمل على موازنة الهرمونات.

- خروج نسبة قليلة من كريات الدم البيضاء، تقريباً 15%، والتي في حالة سحب الدم تخرج بنسبة 100%.

- خروج الدم المليء بالترسبات والأخلاط الضارة والسموم، التي لا تخرج بطرق أُخرى.

- تنشط الدورة الدموية، والحركة في الجسم.

- خروج الدم الفاسد في الجسم، ويتم تعويضه بدم سليم في فترة قصيرة جداً.

- تقي من الأمراض، وتزيد المناعة عند الشخص.

- تزيد نسبة التركيز، وتزيد في الحفظ.

 

أضرار الحجامة

 

أما بالنسبة لأضرار الحجامة فلم يذكر وجود أضرار لها، إلا إذا أُسيء عملها، والبعض يقول إنها تشوه الجسم خصوصاً، الحجامة الدموية التي يحدث فيها تجريح، ولكن سرعان ما تختفي هذه الآثار مع الزمن، ولا يفضل أن تُعمل للأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد، أو ارتفاع حاد في درجات الحرارة، أو لشخص جائع جوعاً شديداً أو واصل إلى حد الشبع الشديد، ويجب الاحتياط الشديد لمرضى الكبد، ويفضل إطعام المحتجم طعاماً ساخناً بعد الحجامة وعمل المساج له، وتدفئته.

 

المصدر : موضوع 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202630.jpg

نصائح للسلامة من أشعة الشمس

e3fed3c2-9504-4344-8d53-1fa5a01ea096

10 أضرار لأشعة الشمس تعرف عليها !

gettyimages-144560998

هذا ما يحدث لرقبتك عندما لا تغير وسادتك

shutterstock_207272239

أعراض نزف عروق الدوالي وطرق اسعافه

shutterstock_237693166

الحميات قليلة السعرات الحرارية قد تؤدي الى مشاكل

28-6-2021_16_56_00_GomhuriaOnline_381624892160

الأرق والنعاس المفرط في أثناء النهار يدل على مشكلة خطيرة

أخبار متعلقة
1202630.jpg

نصائح للسلامة من أشعة الشمس

GettyImages-1174382849

5 حالات يمكن أن تؤثر سلبا على الحمل !

جهاز-قياس-الضغط-1152x759

تخلّص من إرتفاع ضغط الدم !