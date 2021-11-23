الوكيل الإخباري - فوائد الحليب للحامل، بحلول الشهر الخامس من الحمل تكون الحامل قد وصلت إلى مرحلة متقدمة منه، حدثت فيها العديد من التغيرات، والتي من أهمها زيادة نمو الجنين وكبر حجمه، وذلك يعني إحتياج الحامل إلى تناول الأغذية المفيدة التي تحتوي العديد من العناصر الغذائية المفيدة والفيتامينات الضرورية لمسيرة الحمل، للحفاظ على سلامة نمو الجنين حتى موعد الولادة.

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تعود فوائد الحليب للحامل في الشهر الخامس، لاحتوائه على العديد من الفيتامينات مثل الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د، ولذلك يجب على الحامل الإنتظام في تناول الحليب لضمان سلامة الحمل حتى موعد الولادة.

ومن فوائد الحليب للحامل في الشهر الخامس ما يلي:

1 -تقوية عظام الحامل والجنين.

2 - محاربة الإمساك التي تعاني منه الحامل أثناء الحمل.

3 - غني بالبروتينات اللازمة لتقوية الرحم وتحسين الدورة الدموية للحامل أثناء الحمل.

4 - يمد الجنين بالبروتينات الضرورية له أثناء رحلة النمو.

5 - تحقيق وقاية الحامل من سكري الحمل.

6 - يساعد على تحقيق إسترخاء الحامل ويحول دون إصابتها بالأرق، وبالتالي يساهم في قدر كافي من النوم.

7 - ومن فوائد الحليب للحامل تعزيز مناعة الحامل، وتجديد خلايا الجسم والأنسجة، وذلك لإحتوائه على فيتامين E

المصدر - هي