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الإثنين، 29-05-2023 10:05 ص

فوائد السباحة .. 6 أسباب تجعلها رياضتك المفضلة

موضوع_تعبير_عن_رياضة_السباحة


الوكيل الإخباري-تعد السباحة من الرياضات الصحية للإنسان، ويرجع السبب إلى تعدد الفوائد التي تقدمها لصحة الجسم على الصعيدين العضوي والنفسي، خاصةً عند الانتظام في ممارستها.

في التقرير التالي، نستعرض فوائد السباحة، وفقًا لموقع "Every Day Health".

فوائد السباحة

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1- تعزيز صحة القلب

تلعب السباحة دورًا كبيرًا في الحد من الإصابة بأمراض القلب، نظرًا لقدرتها الفعالة على تنشيط الدورة الدموية بالجسم والتحكم في ضغط الدم.


2- تقوية الرئتين
تمثل السباحة أهمية كبيرة لصحة الرئتين، تحديدًا عند مرضى الربو والانسداد الرئوي المزمن، لأنها تساعد على تقويتهما وتحسين عملية التنفس، خاصةً إذا كان الماء دافئًا.

3- تحسين وظائف المخ
في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن ممارسة رياضة السباحة يوميًا لمدة 20 دقيقة تحسن من وظائف المخ الإدراكية، حيث تساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز وتعزيز الانتباه.

4- الوقاية من الاكتئاب
للسباحة تأثيرات إيجابية على الصحة النفسية، لأن المخ عند ممارستها يقوم بإنتاج هرمونات تعمل على تحسين المزاج وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، مثل الإندورفين الدوبامين والسيروتونين

5- تحسين جودة النوم
كشفت بعض الدراسات، أن جودة النوم تتحسن بنسبة تصل إلى 75% عند ممارسة السباحة بشكل منتظم، لذلك فهي من الرياضات المفيدة لمرضى الأرق.

6- محاربة الآلام المزمنة
تساعد رياضة السباحة على تحسين اللياقة البدنية وتقليل الآلام المزمنة الناتجة عن بعض الأمراض، مثل التهاب المفاصل والألم العضلي الليفي، خاصةً عند ممارستها بجانب العلاج الطبيعي.

الكونسلتو الطبي 

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