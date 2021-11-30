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الثلاثاء، 30-11-2021 02:44 م

فوائد تناول العسل في الشتاء

resized_تحلية مشروبات الشتاء بالعسل يرفع من مناعة الجسم


الوكيل الإخباري - العسل أحد أشهر أنواع الأغذية في العالم، ويعرف أنه غذاء صحي بإمتياز، حيث يحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية والكيميائية المهمة، ويدخل في صناعة كثير من الأدوية الطبية وحتى مستحضرات التجميل، وتناول العسل له فوائد عدة، في التالي نتعرف على فوائده خاصة في فصل الشتاء.

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فوائد تناول العسل في الشتاء:
1 - يساهم العسل في رفع مناعة الجسم في فضل الشتاء بفضل احتواءه على معادن وفيتامينات ومضادات أكسدة.
2 - يقلل العسل من التعرض للأمراض الموسمية في الشتاء مثل نزلات البرد والانفلونزا بفضل احتواءه على مضادات حيوية ومضادات التهاب.
3 - السعال والعطس حالات صحية يكثر الإصابة بها في فصل الشتاء نتيجة لبرودة الطقس ومن فوائد تناول العسل أنه يخفف من حدتها ويعالجها طبيعياً.
4 - العسل غني بمضادات البكتيريا وبالتالي يمنع الإصابة بالأمراض التي تسببها البكتيريا، منها اضطرابات المعدة والأمعاء والجهاز الهضمي ككل.
5 - يسبب فصل الشتاء وبسبب برودة الطقس اشتهاء للحلويات وتناول العسل لضبط الشهية والتقليل من تناول السكر الصناعي مفيد للصحة.
6 - فصل الشتاء يسبب الخمول والكسل والرغبة في النوم وتناول العسل يمنح الجسم نشاط وحيوية.
7 - يصاب الكثيرين بالاكتئاب الموسمي في فصل الشتاء وسببه قلة التعرض للشمس، ويمكن من خلال تناول العسل بانتظام يومياً أن يحسن من الصحة النفسية ويعدل المزاج ويقاوم الاكتئاب.

 

طرق الاستفادة من العسل في فصل الشتاء:
1 - تناول ملعقة على الريق من العسل الأصلي.
2 - تحليه المشروبات الساخنة والدافئة مثل الشاي ومشروبات الأعشاب.
3 - تحلية العصائر الطازجة المكونة من الخضروات او الفواكه.
4 - استخدام العسل بديل للسكر في صنع وصفات الشتاء من الحلويات.
5 - إضافة العسل للوجبات الخفيفة.

 

المصدر - هي

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