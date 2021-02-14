فوائد خيالية للقمح المسلوق .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _
يعد القمح كنز من الفوائد الغذائية الأساسية للجسم ، حيث انه يحتوي على العديد من الفيتامنيات والحديد والفوسفور والكالسيوم والسيليسيوم واليود، ويفضل تناول القمح بقشره كباقي الحبوب، وذلك لكي لا تفقد نسبة مهمة من عناصرها الغذائية، تعرف على ابرز فوائد القمح على الصحة:اضافة اعلان
1- يقوي مناعة الجسم.
2- ينشيط الخلايا في الدماغ ويقوي الذاكرة.
3- يسهل عملية الهضم لأنّه غني بأنواع عدّة من الألياف.
4- يقي من مرض السرطان، ويحمي الجلد من الإصابة بسرطان الجلد.
5- يساهم في علاج داء السكري من خلال المحافظة على معدلاته الطبيعية.
6- يقوي البصر ويقلل من احتمال الإصابة بضعف الرؤية.
7- يحافظ على الجهاز التنفسي.
المصدر : الامارات نيوز