أبرز الفوائد الصحية لحبوب الفونيو

الوكيل الإخباري _ يعد الفونيو من الحبوب التراثية الأفريقية، وهو من أقدم الحبوب المزروعة في القارة، حيث تتمتع بفوائد صحية، ويمتاز بقيمته الغذائية العالية، تعرف على ابرز فوائد حبوب الفونيو الصحية :

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- يعد الفونيو مصدرًا جيدًا لفيتامينات ب

- إضافة جيدة للوجبات الغذائية للأشخاص الذين لا يأكلون ما يكفي من الأطعمة الحيوانية أو القائمة على البروتين .

- يلعب دورًا في مرونة الجلد ونمو الشعر وصحة الأظافر ونمو وإصلاح أنسجة الجسم .

- يلعب دورًا في تكوين الأحماض الأمينية التورين.

- يساعد في التحكم في الوزن وصحة الأمعاء

- تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وسرطان القولون والمستقيم والبنكرياس والمعدة

- يحتوي الفونيو على نشا مقاوم يقاوم الهضم والامتصاص في الأمعاء الدقيقة.







المصدر : الكونسلتو



