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الأحد، 07-02-2021 02:53 م

أبرز الفوائد الصحية لحبوب الفونيو

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الوكيل الإخباري _ يعد الفونيو من الحبوب التراثية الأفريقية، وهو من أقدم الحبوب المزروعة في القارة، حيث تتمتع بفوائد صحية، ويمتاز بقيمته الغذائية العالية، تعرف على ابرز فوائد حبوب الفونيو الصحية :

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- يعد الفونيو مصدرًا جيدًا لفيتامينات ب 

 

- إضافة جيدة للوجبات الغذائية للأشخاص الذين لا يأكلون ما يكفي من الأطعمة الحيوانية أو القائمة على البروتين .

 

- يلعب دورًا في مرونة الجلد ونمو الشعر وصحة الأظافر ونمو وإصلاح أنسجة الجسم .

 

- يلعب دورًا في تكوين الأحماض الأمينية التورين.

 

- يساعد في التحكم في الوزن وصحة الأمعاء

 

- تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وسرطان القولون والمستقيم والبنكرياس والمعدة

 

- يحتوي الفونيو على نشا مقاوم يقاوم الهضم والامتصاص في الأمعاء الدقيقة.


 

المصدر : الكونسلتو 


 




 

 


 

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