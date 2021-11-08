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الإثنين، 08-11-2021 08:48 م

فوائد صحية منوّعة لعشبة الزيزفون

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الوكيل الاخباري - عشبة الزيزفون ذو مذاق رائع، هي من النباتات المفيدة لجسم الإنسان، وذلك بسبب احتوائها على عدد من الفيتامينات والأحماض التي تدعم صحة الإنسان مثل الفيتامينات B1، B2 وC.

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حول الفوائد الصحية لهذه العشبة للنساء، تشير الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج الى أن أزهار الزيزفون تتميّز باحتوائها على عدد من المركّبات الكيميائية التي لها خصائص مضادّة للأكسدة، الأمر الذي يُمكّنها من محاربة الجذور الحرّة داخل جسم الإنسان، والتي تحدث بسبب التعرّض الطويل لأشعة الشمس أو التلوّث البيئي، أو تحدث نتيجة بعض العمليات الحيوية داخل الجسم.

 

فوائد صحية منوّعة لعشبة الزيزفون:
- التقليل من آلام الرأس.
- التخفيف من الصداع النصفي.
- التخفيف من التبوّل اللاإرادي.
- التقليل من النزيف المفرط الدم.
- التخفيف من آلام انتفاخ المفاصل أو الروماتيزم.
- لتحسين من التهاب القصبات الهوائية والسعال.
- التخفيف من التشنّجات.
- التقليل من الانتفاخات في المعدة.
- التقليل من التعرّق.

 

 

المصدر - سيدتي

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