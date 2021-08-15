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الأحد، 15-08-2021 08:35 م

فوائد عشبة الإسبغول

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الوكيل الإخباري - عشبة الإسبغول ليس لها طعم أو رائحة، تتم زراعتها في آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، فيما تُعرف بالعديد من الأسماء الأخرى مثل: بذور الغلاية، حبوب البراغمات، لسان الحمل والسيليوم.

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تحتوي عشبة الإسبغول على مجموعة من المواد الهلامية وغيرها من النشويات، كما تحتوي على نسبة عالية من الألياف النباتية والكربوهيدرات بالإضافة إلى الزيوت الثابتة.

تتعدد فوائد عشبة الإسبغول، ولعل أبرزها:

1- علاج مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والإسهال، وطرد الغازات. كما تعالج القولون العصبي والتهاب القولون التقرحي، وتقي من قرحة المعدة، وتزيد من البكتيريا المفيدة في الأمعاء.
2-تعمل عشبة الإسبغول في علاج الشقوق الشرجية وتقلل من آلام البواسير ومن التورم.
3-تعالج ارتفاع ضغط الدم وتقي من أمراض القلب وتصلب الشرايين.
4-تساعد عشبة الإسبغول على خفض الوزن.
5-تخفض عشبة الإسبغول نسبة السكر في الدم.
6-تقي عشبة الإسبغول من خطر الإصابة بسرطان القولون لأنها تنظف الأمعاء من السموم.
7-تمنع عشبة الإسبغول حصوات المرارة من التكوّن.
8-تساعد عشبة الإسبغول في تخفيض درجة حرارة الجسم أثناء الإصابة بالحمى.

 

المصدر - سيدتي


 




 

 


 

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