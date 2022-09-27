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الثلاثاء، 27-09-2022 12:34 م

فوائد فول الصويا للصحة العامة

فول الصويا يخفض الكوليسترول المرتفع


الوكيل الإخباري - فول الصويا واحد من الأغذية الصحية المليئة بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، والدراسات والبحوث الطبية أثبتت أن له فوائد عدة على الصحة، ويمكن الاستفادة منه من خلال تناوله باعتدال.

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فول الصويا مصدر جيد للبروتين النباتي وكذلك الكالسيوم والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز والدهون المتعددة غير المشبعة مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية، لذلك يحقق الفوائد التالية:

- أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن من فوائد الصويا الصحية دعم صحة القلب، وأن تناول 25 جرامًا أو أكثر من بروتين الصويا يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية.
- أظهرت الدراسات الطبية ان ارتباطًا قويًا بين فول الصويا وتحسين جودة النوم، وينضم بذلك فول الصويا إلى مجموعة الأطعمة التي تساعد على النوم.
- أظهرت دراسة أميركية أن إضافة فول الصويا ومنتجاته إلى النظام الغذائي للنساء يحسن قوة العظام، خاصة بعد سن اليأس.

- وجدت دراسة إلى أن تناول بروتين الصويا الغذائي بانتظام يقلل من وزن الجسم وكتلة الدهون ومستويات الكوليسترول.

- تقول أخصائية التغذية : "يمكن أن يساعد فول الصويا في التخفيف من ارتفاع ضغط الدم والالتهابات المزمنة."

- وجدت أبحاث طبية أن فول الصويا قد يحمي الفتيات الصغيرات من الإصابة بسرطان الثدي في وقت لاحق من الحياة.

 

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