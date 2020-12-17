الخميس 17-12-2020
الوكيل الاخباري

الخصاونة يشيد باجراءات وزارة الصحة لمواجهة كورونا

حقيقة العواصف الثلجية التي ستضرب الاردن الشهر القادم

القضاء يقرر فك الحجز عن مركبة رئيس بلدية الزرقاء

قرار سار ومرتقب بشأن الرواتب

الهياجنة يوضح حقائق جديدة حول لقاح كورونا - فيديو

اجتماع حكومي للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

العقيد العساف للوكيل : انسيابية في حركة السير صباح اليوم - فيديو

توضيح حكومي حول الرواتب

أسعار الذهب الخميس 17/12/2020

وفيات الخميس 17/12/2020

الخميس، 17-12-2020 01:56 م

فوائد لا تتوقعها لورق الغار .. تعرف عليها

نبات-الغار-825x510


الوكيل الإخباري _ يعد شجر الغار "اللورا "  أحد أشهر الأشجار التي تعمل على الحماية من نزلات البرد والإنفلونزا ، كما تتميز باحتوائها على العديد من الفوائد الصحية والعلاجية ، وابرز هذه الفوائد :
اضافة اعلان

-يساعد على علاج التهابات المسالك البولية والتهابات الأسنان

- استخدم مشروب ورق اللورا كغسول للأسنان للتخلص من التهابات اللثة .

-يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان

- يعتبر من أفضل المشروبات التي تعمل على للحماية من نزلات البرد والإنفلونزا.

- يساعد على علاج مشكلات الجهاز الهضمي ويعمل على زيادة سرعة هضم الطعام

- يعتبر مطهر طبيعي ومضاد للبكتيريا والفطريات التي تنمو داخل الأمعاء الدقيقة.

-يساعد على تهدئه التهابات الجيوب الأنفية، والتهاب الشعب الهوائية .

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مياه-للشرب

علماء يكتشفون خصائص الماء العلاجية

الالتهاب-السحائى-الفطرى

التهاب السحايا: عوامل الخطر والوقاية

maxresdefault (1)

مستلزمات طبية لا غنى عنها في حقيبة الإسعافات المنزلية

news_0731156001438009165

فوائد مذهلة لتناول فواكه الحمضيات

4815436-533012852

أطعمة غذائية هامة لعلاج الالتهابات الجلدية في الشتاء

29-2-2020_09_44_01_GomhuriaOnline_1582962241

5 تمارين تقضي على صداع التوتر في 5 دقائق

أخبار متعلقة
diabetes

5 إنذارات مبكرة تنبهك إلى 'السكري'

47-190815-tips-preventing-skin-aging_700x400

أطعمة تمنع ظهور آثار الشيخوخة

1036563727_0_0_1920_1039_1000x541_80_0_0_86cfba37fac0ff1c0867c61ca87eb310

احذروا مخاطر المكسرات النيئة

Young-woman-brushing-teeth

متى تنظف أسنانك صباحا؟ خبراء يحددون الوقت الأنسب

tbl_articles_article_18812_874e1a2d9a1-fd08-457c-9661-e0e2c9c0f984

فوائد غير متوقعة لـ مضغ العلكة

images

أسباب لزيادة الشعور بالجوع في فصل الشتاء