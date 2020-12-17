فوائد لا تتوقعها لورق الغار .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _
يعد شجر الغار "اللورا " أحد أشهر الأشجار التي تعمل على الحماية من نزلات البرد والإنفلونزا ، كما تتميز باحتوائها على العديد من الفوائد الصحية والعلاجية ، وابرز هذه الفوائد :اضافة اعلان
-يساعد على علاج التهابات المسالك البولية والتهابات الأسنان
- استخدم مشروب ورق اللورا كغسول للأسنان للتخلص من التهابات اللثة .
-يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان
- يعتبر من أفضل المشروبات التي تعمل على للحماية من نزلات البرد والإنفلونزا.
- يساعد على علاج مشكلات الجهاز الهضمي ويعمل على زيادة سرعة هضم الطعام
- يعتبر مطهر طبيعي ومضاد للبكتيريا والفطريات التي تنمو داخل الأمعاء الدقيقة.
-يساعد على تهدئه التهابات الجيوب الأنفية، والتهاب الشعب الهوائية .
المصدر : الامارات نيوز