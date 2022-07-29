الجمعة 29-07-2022
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الجمعة، 29-07-2022 10:01 ص

فوائد لن تتوقعها عند تناول العنب

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الوكيل الاخباري- يحتوي العنب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل السكري والسرطان وأمراض القلب.

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يلعب العنب دورًا كبيرًا في خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، نظرًا لمحتواه العالي من معدن البوتاسيوم ومركب البوليفينول ويمثل العنب أهمية كبيرة لصحة المخ، حيث يحسن من تدفق الدم المحمل بالأوكسجين إلى الدماغ، مما يساعد على تقوية الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية وتقليل فرص الإصابة بالزهايمر والخرف.


كما يساعد العنب على تقوية الجهاز المناعي، وذلك لاحتوائه على فيتامين "C"، الذي يعزز من قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا والفطريات.

 

الفن

 




 

 


 

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