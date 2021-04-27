فوائد مذهلة لتدليك فروة الرأس باستمرار!.. إليك الطريقة

الوكيل الاخباري - يعتبر تدليك فروة الرأس من المهمات الضرورية والأساسية التي يجب القيام بها بين الحين والآخر. فهذا يساعد على تعزيز دورتها الدموية وبالتالي على نمو الشعر بطريقة صحية وعلى الإحساس بالارتياح والتخلص من التوتر.

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ولهذا يجب تعلّم كيفية القيام بطريقة التدليك من خلال تطبيق هذه الخطوات السهلة، شرط أن تكون الفروة في هذه الحالة نظيفة:

- توضع الأصابع على الجبين، والإبهامان على الصدغين.

- الضغط بلطف مع الصعود في اتجاه الشعر.

- الاتجاه نزولاً مع مواصلة الضغط.

- يجب تكرار هذه الحركة مرات عدة. وللاستفادة القصوى من هذه الطريقة في التدليك من المهم التركيز على طريقة التنفس.



وثمة طريقة أخرى يمكن اعتمادها وتقوم على استخدام الزيوت. وفي هذه الحالة، من المهم اختيار زيت مناسب لنوع الشعر، ثم القيام بالحركات نفسها بعد تسريح الشعر. ويمكن إنهاء عملية التدليك بغسل الشعر جيداً. ومن المفيد تكرارها 4 مرات أسبوعياً من أجل الحصول على أفضل نتيجة.

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