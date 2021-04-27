الثلاثاء 27-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة تستمر بإعطاء لقاح كورونا للموظفين في أماكن عملهم

الحكومة تجيب على اسئلة تشغل بال الاردنيين

وفاة و 5 إصابات بحادث تدهور بالكرك

الوكيل الإخباري يكشف أسباب تأخر إعلان الإجراءات التخفيفية

قرارات لوزير الصحة فراس الهواري

توجه لتطعيم غالبية المواطنين في المثلث الذهبي

معان: الانتهاء من مكافحة أسراب الجراد

تلقي جرعتين من لقاح كورونا شرط لمراقبة وتصحيح 'التوجيهي'

بلعاوي: الفيروس الهندي المتحور يقلل من فاعلية اللقاحات بنسبة 50%

الريحاني لـ الوكيل : عائلة تحتضن طفلا منذ بداية رمضان

الثلاثاء، 27-04-2021 01:20 م

فوائد مذهلة لتدليك فروة الرأس باستمرار!.. إليك الطريقة

7335851-641086369


الوكيل الاخباري - يعتبر تدليك فروة الرأس من المهمات الضرورية والأساسية التي يجب القيام بها بين الحين والآخر. فهذا يساعد على تعزيز دورتها الدموية وبالتالي على نمو الشعر بطريقة صحية وعلى الإحساس بالارتياح والتخلص من التوتر.

اضافة اعلان

ولهذا يجب تعلّم كيفية القيام بطريقة التدليك من خلال تطبيق هذه الخطوات السهلة، شرط أن تكون الفروة في هذه الحالة نظيفة:

- توضع الأصابع على الجبين، والإبهامان على الصدغين.
- الضغط بلطف مع الصعود في اتجاه الشعر.
- الاتجاه نزولاً مع مواصلة الضغط.
- يجب تكرار هذه الحركة مرات عدة. وللاستفادة القصوى من هذه الطريقة في التدليك من المهم التركيز على طريقة التنفس.


وثمة طريقة أخرى يمكن اعتمادها وتقوم على استخدام الزيوت. وفي هذه الحالة، من المهم اختيار زيت مناسب لنوع الشعر، ثم القيام بالحركات نفسها بعد تسريح الشعر. ويمكن إنهاء عملية التدليك بغسل الشعر جيداً. ومن المفيد تكرارها 4 مرات أسبوعياً من أجل الحصول على أفضل نتيجة.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
photo5913686211996791848-نسخ

أعراض ارتفاع الكوليسترول في الجسم

1603888894993699300

التوقيت المثالي للحصول على الفيتامينات

How-to-workout-at-home-the-new-wave-of-fitness-scaled

تحذير.. بساط التمارين الرياضية قد يُلحق الضرر بصحتك

1552977310t2Cfs

دراسة تحذر من المشروبات الغازية الخالية من السكر!

unnamed

أخطاء شائعة نرتكبها عند تناول متمّمات الفيتامين D

EarlierPitaLandscape

علامات تستدعي التوقف عن تناول الخبز فورا

أخبار متعلقة
b6f9859ca8096b2e68998346cff71cde

دراسة تكشف طريقة لحرق دهون الجسم وأنت جالس على الأريكة!

unnamed

3 نصائح للشعور بالفرح أثناء العمل

rjl_smt_nq_shr

الصمت مهم جداً.. إليك فوائده الصحية

tbl_articles_article_18008_588

طريقة منزلية جديدة للتخلص من التوتر