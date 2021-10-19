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الثلاثاء، 19-10-2021 03:37 م

فوائد مذهلة لشرب الحليب يومياً

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الوكيل الإخباري - شرب كوب من الحليب يومياً يساعد على تقوية المناعة وحماية العظام وغيرها من الفوائد .

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تعزيز صحة العظام
كونه مصدراً جيداً للكالسيوم، فإن كوب الحليب على الإفطار مفيد للغاية لصحة العظام. يمكن أن يساعد كوب الحليب على الإفطار في بناء عظام صحية، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

 

مصدر للبروتين الجيد

ليس مصدراً للكالسيوم فقط، فالحليب مصدر للبروتين الجيد أيضاً. كوبٌ واحدٌ فقط من الحليب هو مصدر 8 غرامات من البروتين. يمكن أن تساعد الكمية الكبيرة من البروتين في الحليب في إصلاح العضلات وتعزيز صحتها.

 

يساعد على منع زيادة الوزن
ربطت العديد من الدراسات تناول كوب من الحليب على الفطور بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة. وجدت دراسة أجريت على 145 طفلاً يبلغون من العمر ثلاث سنوات أن ارتفاع استهلاك دهون الحليب كان مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة. أظهرت دراسة أخرى شملت أكثر من 18000 امرأة في منتصف العمر وكبار السن أن تناول المزيد من منتجات الألبان عالية الدسم كان مرتبطاً بقلة زيادة الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسمنة.

 

مصدر جيد لفيتامين ب 12
تحتوي المنتجات الحيوانية على نسبة كبيرة من فيتامين ب 12. الحليب مصدر صحي لفيتامين ب 12، الذي يساعد منع التشوّهات الخلقية ويحمي من الإصابة بالانيميا.

 

المصدر - لبنان 24 

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